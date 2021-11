La crisis mundial del COVID-19 ha traído consecuencias que aún causan estragos en distintos sectores de la sociedad. No obstante, no todo ha sido negativo puesto que los desafíos que ha supuesto la crisis sanitaria han permitido que las empresas generen nuevas sinergias. Han logrado adaptar sus modos de trabajo a la nueva realidad mundial y han redefinido sus prácticas. El marketing no se ha quedado atrás y se adaptado a las nuevas problemáticas por lo que miran con optimismo el futuro.

Según el estudio realizado por Salesforce, titulado State of Marketing, existen distintos asuntos que afectan al sector: las nuevas tendencias sobre la gestión de datos, la transformación digital, los cambios de estrategias y prioridades durante la pandemia, y las nuevas formas del ámbito laboral provocada por el aumento del trabajo a distancia.

El futuro del marketing según las estadísticas

El estudio de Salesforce ha contado con la colaboración de 8.200 líderes de marketing a nivel mundial. La primera conclusión es alentadora: los CMO (Chief Marketing Officer) afirman ser optimistas sobre el futuro de sus organizaciones. Casi el 70% de los encuestados auguran un aumento de los ingresos entre los próximos 12 a 18 meses. Afirman que para lograrlo deben invertir en tecnología, herramientas y canales, un tridente vital en la nueva realidad.

El estudio reveló que el 77% de los entrevistados también consideran que su actual trabajo aporta más valor ahora, que lo que hacían hace un año atrás. El 88% de los CMO sostienen que es necesario transformar su actividad para hacerla más competitiva. Mientras que el 70% consideran que es necesario alinear sus indicadores de rendimiento KPI (Key Performance Indicator) directamente con los del director ejecutivo de sus organizaciones.

El 89% de los entrevistados afirma que ha sido necesario hacer cambios en los canales que se utiliza para comunicarse con los clientes, mientras que el 90% sostienen que la crisis sanitaria ha modificado su estrategia de fidelización digital (engagement digital).

Los próximos desafíos para el marketing

El comportamiento de los usuarios ha experimentado cambios profundos durante los meses de la pandemia. Por eso es necesario que los marketeros aceleren su transformación digital a fin de estar mejor preparados para aprovechar al máximo la esperada recuperación económica.

Existen tres prioridades para los profesionales de marketing a fin de asegurar su futuro: la interacción con el cliente en tiempo real, la innovación y la modernización de las tecnologías y herramientas. Los profesionales del sector deben seguir apostando por la innovación de forma continua, de lo contrario corren el riesgo de perder competitividad.