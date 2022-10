Horacio Duarte presentó su renuncia como titular de la Administración General de Aduanas según lo dio a conocer la mañana de este miércoles el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Con esto se trata de la segunda renuncia de un funcionario mexicano en menos de una semana, la primera fue la de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

Horacio Duarte rumbo a nuevas tareas en el Estado de México

AMLO mencionó que Horacio Duarte se dirige rumbo a nuevas tareas en el Estado de México donde en el 2023 habrá elecciones para gobernador. Mencionó que en los próximos días dará a conocer a su sucesor como titular de la Administración General de Aduanas Anam.

Antes de presentar su renuncia, el ex titular de la administración aduanera dio un informe sobre la situación de las aduanas durante la conferencia de prensa matutina. AMLO informó que el funcionario entregó su renuncia porque se dirige hacia nuevas tareas, sin embargo, “no quería que se fuera por la puerta de atrás” precisó el mandatario nacional en su habitual conferencia mañanera.

AMLO felicita a la gestión de Horacio Duarte

El presidente reconoció el trabajo de Horacio Duarte en la administración aduanera por lo que ha logrado detener en gran medida el contrabando, el ingreso de drogas y la corrupción en el país. Aprovechó la oportunidad para felicitar tanto a Horacio Duarte como a Tatiana Clouthier quienes aportaron tanto con su trabajo a la administración de López Obrador.

AMLO confesó que no hablaría de los detalles de la renuncia del ex director de las aduanas pero que “más allá, afuera” le correspondería a Horacio Duarte dar las razones. El ex funcionario mencionó que se espera que a finales de este año se incorporen 2,200 nuevos elementos del ejército en actividades de al menos 50 aduanas del país.

Afirmó que existen casi 7,000 elementos en las aduanas al tiempo que informó que durante su administración se aseguraron más armas que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por su parte, Tatiana Clouthier en su despedida afirmó que AMLO está rodeado por una jauría que no deja avanzar los proyectos, afirma que le llevan mentiras y que todos están metidos en la sucesión presidencial. La ex secretaria de Economía será sucedida por Raquel Buenrostro como nueva titular.