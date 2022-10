A lo largo de los años se ha comprobado que las criptomonedas han transformado de gran manera el mundo financiero. Por eso, comprendemos bien por qué razón tantas personas e incluso inversionistas reconocidos han decidido hacer uso de esta moneda virtual. Sin embargo, no todos tienen la misma seguridad, por tanto, en este post destacaremos las ventajas y desventajas que esta moneda trae consigo.

Ventajas del uso de criptomonedas

La variedad de criptomonedas disponibles que hay en el mercado son enormes. Y aunque las más destacadas son Bitcoin y Ethereum, no podemos dejar de lado SWEAT/USDT,VET/USDT y MATIC/USDT, que además de utilizarse para el trading, se pueden utilizar para hacer cambios a otras crypto como USDT. Ahora bien, ¿qué ventajas trae el uso de criptomonedas tanto a autónomos como a inversionistas?

Grandes posibilidades de beneficios

Los precios de las criptomonedas dependen principalmente de la oferta de monedas de los mineros y de la demanda por parte de los compradores. Una dinámica de oferta y demanda como ésta puede generar importantes beneficios. En ocasiones muchos inversores salen beneficiados cuando su inversión se duplica repentinamente.

Blockchain y la tecnología de las criptomonedas

Podemos decir que algunas de las ventajas más destacadas de las criptomonedas no están directamente relacionadas con la moneda en sí, sino con aspectos que la conforman como su blockchain o cadenas de bróker. Estas plataformas son fiables y seguras, por lo que los hackers no tienen la posibilidad de acceder a ello.

Sistema financiero justo y transparente

Una de las cosas a las que estamos acostumbrados en los bancos, es a manejar cualquier tipo de servicio a través de intermediarios. Sin embargo, con el uso de las plataformas de crypto es posible manejar las finanzas propiamente, sin tener que acudir a ningún intermediario, siendo así un sistema más transparente.

Mercado abierto las 24h

Por lo general las entidades bancarias están disponibles hasta ciertas horas del día. Pero en el caso de los bróker las cosas se manejan diferentes. Dado que se minan monedas y se registran transacciones las 24h del día, no es necesario esperar para comprar, vender u operar con criptomonedas, como sí pasa en otros casos.

Inversionistas y su lucha contra la inflación

Los inversionistas pueden ganar la batalla contra la inflación cuando deciden hacer uso de las criptomonedas. Esta moneda virtual no está vinculada a una sola moneda o economía, por lo que su precio refleja la demanda global, en vez de la inflación nacional. Así que si ya has invertido, no hay razón para preocuparse.

Desventajas del uso de criptomonedas

Aunque ya hemos destacado algunas de las ventajas más sobresalientes del uso de criptomonedas, no podemos dejar de lado el hecho de que también tiene ciertas desventajas. Por eso, incluso los usuarios más experimentados las toman en consideración, a fin de hacer uso de esta moneda de forma prudente y responsable, siempre presente que se requiere trabajo, estudio, esfuerzo y exposición a riesgos.

Requiere de tiempo y esfuerzo

Comprender cómo funcionan las criptomonedas requiere de mucho tiempo y esfuerzo. De hecho, puede que si eres novato algunos de los términos aquí mencionados te suenen un poco extraños, por lo que necesitas estudiar sobre ello. Por eso, los profesionales sugieren no invertir hasta no conocer éste mercado.

Inversiones volátiles

Sí, es cierto que el precio de una criptomoneda puede alcanzar máximos vertiginosos pero también puede desplomarse a mínimos aterradores con la misma rapidez. Debes saber que los mercados de crypto se basan principalmente en la especulación y su tamaño relativamente pequeño hace que sean más vulnerables a las fluctuaciones.

Grandes riesgos para principiantes

Podemos decir que los mayores riesgos son para aquellos que son principiantes dentro del mundo de las criptomonedas. Y además de significar una pérdida económica, también podría suponer un riesgo en cuanto a la información confidencial. Por tanto, se recomienda el uso de bróker confiables tales como kucoin.com