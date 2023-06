“Es inútil actuar” fue la frase con la que Anthony Hopkins manifestó su descontento con su experiencia en el Universo Marvel. El célebre actor no tuvo una grata experiencia al interpretar a Odin el padre de Thor.

Anthony Hopkins se confiesa

Anthony Hopkins es un actor británico muy reconocido en la industria del cine. Ha trabajado en múltiples películas que le han dado fama y reconocimiento, como “El silencio de los corderos”, por la que ganó el premio Oscar a Mejor Actor en 1992. Sin embargo, Hopkins también ha participado en películas que no han sido tan bien recibidas por la crítica y el público, como fue el caso de “Thor: Ragnarok” de Marvel.

Hopkins interpretó al personaje de Odin en la franquicia de Thor, el padre del personaje principal interpretado por Chris Hemsworth. Aunque su participación en las primeras películas de la saga fue breve pero importante, en “Thor: Ragnarok” su papel fue reducido a un simple cameo, lo cual no fue del agrado del actor.

En una entrevista con la revista británica Empire, Hopkins expresó su descontento con su participación en la película de Marvel: “No sé qué hice allí, realmente no lo sé. Fui a Australia por seis días, hice mi trabajo y eso fue todo. No tengo idea de lo que significa. No tengo idea de lo que está pasando. Nadie me dijo nada. Me dijeron: ‘Ahora tienes que decir esto’. Hice lo que me pidieron y eso fue todo. No tengo ni idea de lo que es.”

Una sutíl critica a Marvel

Este comentario de Hopkins puede ser interpretado como una crítica hacia la industria del cine en general y su tendencia a enfocarse en producciones masivas como las de Marvel, en detrimento de películas más pequeñas y artísticas.

Para algunos actores y actrices, participar en películas de este tipo puede ser visto como una oportunidad para alcanzar una mayor visibilidad y éxito en Hollywood, pero también puede llevar a una falta de control creativo y una sensación de estar actuando sin un propósito real.

Por otro lado, también es posible interpretar las palabras de Hopkins como una crítica específica hacia Marvel y su forma de trabajar con los actores. Es cierto que la producción de películas de Marvel suele ser muy meticulosa y controlada, con un guion muy detallado y escenas que se filman de manera muy precisa. Esto puede llevar a que los actores se sientan limitados en su actuación y no tengan la libertad para explorar su personaje.