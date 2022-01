En México, uno de los principales elementos que ha formado parte del folclore son las calaveritas literarias. Estas composiciones en verso se utilizan desde la época virreinal, las cuales hablan hoy día de temas muy variados, como la familia, los amigos y hasta la gente que nos odia. Sin embargo, siguen cumpliendo su mismo objetivo: dar a conocer las ideas y los sentimientos en torno a una persona que quizás no se puedan expresar en otro entorno.

¿Cuáles son las mejores calaveras literarias cortas?

Al principio, a las calaveritas literarias se les llamaba panteones, y una de sus características principales es el hecho de que las personas a las que se le dedica no tienen que estar muertas. A veces, estos versos suelen venir acompañados de dibujos de calaveras y siempre se hacen tales composiciones durante el Día de Muertos. Algunas de las calaveritas literarias más conocidas son las siguientes:

1. A Frida Kahlo

Te dedico esta calaverita chula, Frida, ya que eres una fuente de inspiración para los chicos y la luz que alumbra en la oscuridad. Llegaste a ser una de las mejores pintoras, tanto de México, como del mundo. Tu talento nato rebosaba de esplendor, es cierto que sufriste mucho en tu vida y la Calaca te estuvo persiguiendo para acelerar tu partida. Sin embargo, Frida Kahlo, eres una de las más grandes pintoras, ayer, hoy y siempre.

2. Una calaverita para un tío

Tío Miguel, lamentablemente la Calaca te llevó consigo, dejando a tus seres queridos tristes sin tu querer. Solamente ayer te divertías y cantabas esa canción tan hermosa que te gustaba mucho. La huesuda fue muy violenta contigo, ya te esperaba, que muerte tan despiadada. Canta tío, con los pajaritos de oro, por siempre serás un tesoro, y todo el pueblo siempre te extrañará.

3. Calaverita para una mascota

Pequeño gatito, no puedo creer que te hayas ido, tenías siete vidas, pero no habías perdido ninguna de ellas. Es cierto, la calaca te puso el ojo y no pudiste contra ella. Ahora estás junto a la huesuda, podrás seguir cantando ‘miau, miau’ junto a ella. Y mientras tanto ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aguantar el dolor? Es imposible acostumbrarse a no verte mi gatito, pues un enorme vacío siento después de que te llevó la muerte.

4. Calavera literarias para una abuelita

Mi abuelita creía mucho en la virgencita, era una mujer trabajadora y juiciosa, con una sonrisa encantadora. Abuelita, solamente ayer estabas cantando con alegría y llenando nuestras vidas de bendiciones. Escribo esta calaverita con el fin de decirle a la muerte que no me gustó tu suerte y tengo muchas ganas de verte.

5. Calaverita para una maestra

Ella era mi querida maestra, siempre tan tierna, yo deseaba que fueras eterna, pero lamentablemente la Calaca tocó a tu puerta. Nadie se esperaba esta noticia tan lamentable, la gente pensaba que te curabas, ya que te asegurabas de sanar a la gente del pueblo.

Es cierto: era difícil curar la herida, pero la muerte tenía en sus planes llevarte hasta su clan, quitándote la vida. Maestra, harás mucha falta, ¿quién enseñará a la gente? Por favor Dios, devuélvemela, muestra clemencia, ella aún no debía partir.

6. Calavera literaria para los trabajadores

Lamentablemente, murieron los obreros, la mina les cayó encima, se ha puesto oscuro el clima. Llegó la lluvia y arrastró el cerro, no hay duda de que todos eran hombres buenos y con familias, que trabajaban cada día para llevarles la comida a sus hijos. Es en este tipo de circunstancias en las que debemos meditar y valorar lo que tenemos, pues el dolor es un maestro muy grande. Y en cuanto a la muerte, fue muy dura con mis hermanos, me despido de ellos con el corazón en la mano.

7. Una calaverita para el panadero

Probablemente, la calaca deseaba comer pan calentito, quizás por eso te llevó amigo panadero. El pueblo ya no será el mismo ahora que te has ido y ya no estará tu gran humor. Ahora el horno se mantendrá frío. Tantos bandidos allá afuera destrozando todo, y la muerte se lleva lo bueno. Esta calaverita es para ti, panadero, lograste convertirte en una eminencia, un amigo verdadero. Que siempre brille en ti la estrella de Guadalajara, esa que es la más bella y pura de todas.

8. Calaverita del COVID

Todo se encontraba bajo completo control, en la escuela y en la casa. En cambio, ahora nadie se consuela debido al COVID. Se ha convertido en el colmillo de la Calaca, un virus malvado y cruel, todo el día ando asustado y con el alma preocupada.

Primero cayó un tío, después el viejo de la esquina, ese virus no tiene distinción, es capaz de llevarse a los tuyos y a los míos. COVID, por favor vete ya, vete lejos, a la sierra, deja esta tierra o cruza el mar en una barca.

9. Calaveras literarias para un barco

Si de algo no hay duda, es que la madera tiene vida. Cuánto amé a mi barco blanco. Constantemente navegaba en él, desde la mañana iba y venía en el lago. Siempre lo cuidé como lo más valioso para mí. Pero nada de eso bastó. La Calaca deseaba ir a navegar y encontrar oro. Ayer fui a ver mi barco, pero desmembrado, estaba muerto en el suelo.

10. Una calaverita dulcera

La Calaca llegó cuando el hombre tenía una fiesta, él le dio la cesta de dulces y comió. Después la huesuda pidió gaseosas y chocolates. Más tarde dijo: ‘Me gustan las golosinas y te salvaste de mis ruinas’. Y yo, le di mis rosas.

Como vemos, las calaveritas literarias son poemas que permiten a la gente expresar sus sentimientos. Es cierto que la muerte siempre llega de forma repentina, y en México, esta es una forma por la cual se pueden decir las cosas que sentimos por esas personas que lamentablemente se han ido. Deseamos que estas ideas puedan ser útiles para las próximas calaveritas que vayas a hacer en el próximo Día de los Muertos en México.