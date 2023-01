La gran mayoría de los casinos en línea requieren verificar mi identidad y la de todos los usuarios para seguir con las leyes regulatorias del país desde el que están operando. Es por esto que no pocos usuarios se cuestionan “por qué debo verificar mi identidad”. Diversos organismos han introducido este requisito para proteger al jugador y evitar el fraude en los juegos por internet, un sector que ha crecido de forma exponencial en los últimos años.

“Verificar mi identidad” ¿en qué consiste?

Consiste en aportar nuestros datos personales tales como nombre, apellido, correo, teléfono, DNI al momento de registrarnos en la plataforma de azar en línea. Lo que se busca es garantizar que los datos de registro coinciden con los datos personales del usuario.

Las plataformas necesitan asegurarse de que los datos aportados no han sido inventados y que te has dado de alta con una identidad ficticia. Por lo que muchas plataformas han lanzado alicientes para que sus usuarios verifiquen su identidad a través de promociones a fin de que los jugadores verifiquen la cuenta.

¿Es necesario verificar mi identidad?

Lo cierto es que en numerosos casinos es totalmente imprescindible hacer este proceso. Claro, puede que al comienzo la plataforma nos deje jugar y apostar en nuestros juegos preferidos salvo en dos momentos clave para cualquier apostador:

En primer lugar, puede ser cuando algún jugador intente hacer un depósito superior a la cifra mínima establecida para exigir la identificación de la cuenta

mínima establecida para exigir la identificación de la cuenta Otro momento es cuando se va a retirar los fondos.

Quien no ha verificado su cuenta no puede solicitar retiros de dinero. De esta forma los operadores de juegos pueden comprobar que la identidad del usuario que ha solicitado el retiro coincide con la identidad del jugador registrado. Los operadores también aplican ciertos mecanismos para garantizar que el dinero no acabe en manos de terceros.

¿Cómo es el proceso para verificar mi identidad?

Verificar la identidad es un proceso muy sencillo gracias a que plataformas como casino netbet slots siguen trabajando en mecanismos prácticos y amigables. Basta con enviar la identificación a la casa de apuestas en línea. Para ello hay que escanear o fotografiar el DNI con una buena resolución y enviarla a la plataforma para lo que tenemos dos opciones:

Por correo electrónico : hay que enviar las imágenes de ambas caras de nuestro documento de identidad por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del operador. En otras ocasiones deberemos adjuntarlo como respuesta al correo que hemos recibido por parte de la plataforma.

: hay que enviar las imágenes de ambas caras de nuestro documento de identidad por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del operador. En otras ocasiones deberemos adjuntarlo como respuesta al correo que hemos recibido por parte de la plataforma. Desde tu zona de usuario: desde este sitio podremos dar los pasos necesarios para la verificación. Basta con subir las imágenes del reverso y el anverso del documento de identidad para que el operador lo confirme.

Tras enviar la documentación, la plataforma de azar lo comparará con los datos que dimos en el momento del registro. Una vez que han comprobado los datos recibiremos un correo electrónico de confirmación por lo que podremos empezar a retirar fondos o hacer depósitos superiores al monto límite establecido.

¿Problemas para verificar mi identidad?

En ocasiones los usuarios reportan ciertos problemas al momento de verificar la cuenta. Si ese es tu caso, no eres el único ni mucho menos, en algunas ocasiones el proceso de verificación puede durar unos días. Esto no significa que haya problemas, simplemente están en el tiempo establecido. En el caso de que la casa de azar tenga algún problema para verificar tu identidad probablemente se pondrá en contacto contigo para solucionar el problema.

Entre los problemas más habituales que entorpecen la verificación de identidad está el envío de imágenes a través de formatos no válidos, el uso de documentos caducados o imágenes cortadas o de mala calidad. En la mayoría de los casos son pequeños detalles que no requerirán mayor esfuerzo para poder solucionarlos. Asegúrate de enviar un documento legible y un formato estándar sin modificaciones para evitar suspicacias o problemas.