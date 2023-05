Stephanie Salas es una actriz y cantante mexicana que ha sido una figura reconocida en el mundo del espectáculo desde la década de 1980. Además de su carrera en la actuación y la música, Salas es conocida por mantener una relación durante varios años con el actor Humberto Zurita. En una entrevista reciente, Salas habló abiertamente sobre su relación con Zurita y cómo esta ha influido en su vida personal y profesional.

Zurita deja huella en la vida de Stephanie Salas

Salas y Zurita se conocieron en la década de 1980, cuando ambos trabajaban en la telenovela “Chispita”. En ese momento, Salas tenía apenas 19 años y Zurita era uno de los actores más reconocidos de México. La pareja comenzó una relación romántica que duró varios años, y aunque hubo rumores de que se habían comprometido, nunca llegaron a casarse.

Durante su entrevista, Salas habló sobre la influencia que Zurita ha tenido en su vida personal y profesional. “Humberto es una persona muy importante en mi vida”, dijo Salas. “Me ha apoyado en todo lo que he hecho, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Siempre ha estado ahí para mí, incluso en los momentos más difíciles”.

Salas también habló sobre cómo su relación con Zurita ha influido en su carrera. “Humberto es un actor increíblemente talentoso, y siempre he admirado su trabajo”, dijo. “Trabajar a su lado en varias producciones me ha ayudado a mejorar mi propio trabajo. Además, él siempre me ha apoyado y animado en mi carrera como cantante”.

El “papel” más importante en la vida de Stephanie Salas

A pesar de su separación, Stephanie Salas y Zurita mantienen una relación cercana. En la entrevista, Salas habló sobre cómo han logrado mantener una amistad después de su relación romántica. “Humberto y yo siempre hemos tenido una conexión especial”, dijo. “Aunque ya no somos pareja, seguimos siendo amigos cercanos. Nos respetamos y nos apoyamos mutuamente”.

Salas también habló sobre su vida personal fuera de su relación con Zurita. La actriz y cantante es madre de la cantante Michelle Salas, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel. Salas habló sobre cómo la maternidad ha sido una de las experiencias más importantes de su vida. “Ser madre es lo más importante para mí”, dijo. “Mi hija es mi mayor bendición y me ha enseñado mucho sobre el amor y la vida”.