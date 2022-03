Conversando de la selección de México, Alexis Lalas quien es un icono del futbol de Estados Unidos, dijo que no ha presenciado una selección de futbol mexicana más débil que esta, que dirige el tata Martino. Estas declaraciones fueron dadas en la previa al partido que disputaran ambas selecciones este jueves en el Azteca.

El equipo de Estados Unidos es consiente que jugar en el estadio Azteca siempre ha representado ser una plaza difícil para vencer a México. Pero en estos momentos existen aires de tranquilidad y de optimismo con respecto a este partido por la razón antes mencionada. EE.UU cree que podrá ir sellando su pase directo al mundial de Qatar 2022 con un triunfo este jueves en México.

¿Qué menciona Alexis Lalas sobre México?

Este ex jugador de la selección de los Estados Unidos, quien además es un icono del futbol de su país a mediados de los años 90, declara que la selección mexicana esta en muy mal nivel en estos momentos, que tiene muchos años que no ve a un equipo tan débil representando a México; selección que dirige actualmente Gerardo Martino, y por esta razón al ex jugador le da confianza poder enfrentar en estos momentos a la selección mexicana de cara a las eliminatorias para el mundial.

Este ex jugador estadounidense participo en los mundiales de USA 1994 y Francia 1998, además ha sido el primer jugador de este país que llegó a jugar en la serie A de Italia, vistiendo la camiseta del Padova. Este ex defensor ha sido muy critico con el nivel presentado por México en estas eliminatorias de la Concacaf, pero también ha sido critico del nivel presentado por su actual entrenador, el Tata.

El jugador declaró: “No he visto una selección de México mas débil que la actual en toda mi vida. En estos momentos es la oportunidad de ganarle en el mítico estadio Azteca. Esta selección se me parece a la selección de EE.UU del 2017 donde los jugadores estaban llegando a su fin como profesionales de este deporte”.

Lo que dice de la liga de México

La Concachampions, que una competición oficial que ha tenido muchos enfrentamientos entre equipos de la liga de México y Estados Unidos, esta declara que la MX es superior a la MLS; sin embargo, para Lalas es el contrario. La MLS ha superado a la MX, nos indica el jugador. El basa su opinión que en EE.UU se ha vuelto una referencia para el fichaje de jugadores para Europa, incluso por encima de la liga de México.

La liga MLS ha crecido en los últimos años, tanto dentro como fuera de la cancha. Los jugadores nativos se han desarrollado mucho mejor y esta liga se ha convertido en un puente para llegar a Europa, declara el jugador.