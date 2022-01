Una corte mexicana negó el pasado miércoles un recurso de amparo del gobierno contra la liberación del ex jefe de petróleos mexicanos Pemex, Emilio Lozoya quién fuese acusado por la presunta compra fraudulenta de una planta inservible de fertilizantes.

Lozoya dirigió a petróleos mexicanos Pemex de 2012 a 2016. La decisión del tribunal mexicano llega justo momentos antes de que Lozoya tenga una audiencia en la que el tribunal revisará sí también descarta la medida de prisión preventiva impuesta por su supuesta participación en los sobornos de la brasileña Obredecht. De concretarse todo esto, podría quedar en libertad en breve.

El gobierno indicó en un comunicado que el tercer tribunal unitario en materia penal descartó el amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Esto con relación a la revocación de la medida cautelar impuesta al ex presidente de Pemex en el caso de agronitrogenados.

Emilio Lozoya en prisión preventiva desde finales del año pasado

El ex presidente de Pemex está en prisión preventiva desde noviembre del pasado año por su supuesta participación en la compra en 2013 (siendo director de Pemex) de una planta de fertilizantes chatarra con sobreprecio de 500 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

Con relación a este caso la corte ordenó liberar al expresidente el sábado, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno presentó un amparo. No obstante, el juez consideró que la UIF no tiene interés jurídico para promover el recurso, al aducir que esto no le genera una transgresión directa a su patrimonio.

En este sentido la UIF explicó que no promovió el amparo como persona moral, sino como parte ofendida en la causa penal, personalidad que debe ser reconocida en este proceso. En respuesta a la decisión del tribunal, la UIF presentará un recurso de queja contra el desechamiento del amparo.

El ex presidente de Pemex detenido en España en 2020

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España y el gobierno de México logró extraditarlo como testigo protegido de la fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos. No obstante, a finales del año pasado ingresó en prisión preventiva tras el escándalo protagonizado por cenar en un restaurante de lujo.

Además, está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente casi 10 millones de dólares en sobornos de Obredecht durante la campaña y presidencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Quedará por ver que nuevas acciones tomará la UIF contra el ex presidente de PEMEX.