Un debate constante que se da, sobre todo, entre personas que no forman parte del mercado como tal, es el de si invertir en criptomonedas realmente tiene tantas ventajas como se suele anunciar, o si más bien se trata de una inversión sin mucho respaldo. Sabemos que esta pregunta se la hace la gran mayoría de las personas que ha escuchado cualquier opinión acerca del tema, por lo que te la responderemos.

Una alternativa a la inflación

El mundo vive una crisis financiera global, la cual cada vez se extiende a más y más países. No es el caso de regiones como latinoamérica exclusivamente, sino que por desgracia, conforme pasa el tiempo el panorama parece más alentador por diversos factores: el efecto post pandemia, las guerras, entre otros. Una alternativa ideal para países donde su moneda de curso no es muy confiable son las criptomonedas.

Por esto, si hablamos de invertir en criptomonedas, en países de este estilo parece ser una mejor decisión, ya que en lugar de dejar tu dinero devaluándose, se puede hacer una conversión fácilmente de, por ejemplo, usd to peso. Por todo esto es una buena idea hacer inversiones en criptomonedas en lugar de dejar los ahorros en monedas locales que se devalúan fácilmente.

Marco legal escaso o inexistente

Una de las principales premisas que tienen las criptomonedas es que no están reguladas por ningún tipo de ente. Esto puede considerarse como algo problemático al momento de sufrir injusticias o estafas de algún tipo. Quien haga inversiones de este estilo, debe saber que está totalmente expuesto porque no hay un marco legal que ampare las transacciones.

Aquí es donde entra la importancia de saber en cuáles plataformas se puede invertir en criptomonedas, y en cuáles no hacerlo. Confiar en los sitios que ya tengan una importante reputación, y no confiar en exceso en terceros es clave para que no sufras engaños ni estafas. Siempre y cuando sigas estos consejos, no deberías padecer en este mundo, y recuerda siempre confiar en fuentes que te den seguridad.

La volatilidad como arma de doble filo

El primer aspecto a destacar para responder esta interrogante es que debido a la gran volatilidad que hay en el mercado, las ganancias o pérdidas que puedan tenerse están en el mismo porcentaje de éxito o fracaso. Esto quiere decir que invertir en criptomonedas puede llevarte en cuestión de segundas a perderte cantidades impresionantes de dinero.

Es por esta razón que se recomienda a las personas que están adentrándose a este mundo que no lo hagan si no tienen la preparación y conocimiento suficientes como para estar seguros de que no tienen un margen de error tan alto. Por otro lado, entre más dinero se invierta, mejores suelen ser las ganancias.

Rentabilidad de las criptomonedas

Habiendo dejado los riesgos que se tienen al momento de invertir en criptomonedas, hay que también ser conscientes de que la rentabilidad de las criptomonedas es real, y que siempre y cuando se tengan conocimientos suficientemente comprobados, y un capital para invertir suficiente, se puede convertir en una buena fuente de ingresos.

Lo más recomendado suele ser no tomar esto al principio como un principal ingreso o para depender de ello para los gastos básicos. Es mejor ir poco a poco hasta ir teniendo las habilidades suficientes. Al hacer esto, se corren menos riesgos de sufrir pérdidas financieras, y aumentas las posibilidades de generar ingresos.