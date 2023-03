Desde el 2020 se han popularizado los NFT en el planeta y desde la creación del primer juego en el 2015, han transcurrido muchas innovaciones en ese ámbito. Los primeros tokens no fungibles fueron generados en la red de Ethereum, pero no tuvieron gran éxito sino hasta que se publicó Cryptokitties, juego que se viralizó entre el 2017 y 2018. De allí se desarrollaron diversos juegos similares a este, y otros con temáticas propias, desde juegos retros y sencillos, hasta juegos con gráficos realistas con una considerable exigencia de habilidades. Aunque la mayoría de los juegos NFT son pagos o requieren una inversión inicial, hay otros que son gratis, y si usted está interesado en jugar cotidianamente juegos NFT le recomendamos tomar en cuenta varias consideraciones, como lo son: el tiempo, la estabilidad del juego, el dinero para invertir, el documento oficial de la criptomoneda base o Whitepaper, y el comportamiento del token del juego, de esta manera descubrirá si los juegos son para usted.

Para los inversionistas

Este tipo de estereotipo es común en los juegos NFT, un inversionista en juegos NFT primero debe identificar la cantidad de la inversión a realizar, las cuentas a manejar. En caso de que sea permitido gestionar distintas cuentas, es muy frecuente encontrar inversionistas con múltiples cuentas en ciertos juegos, de hecho esta cualidad la llaman “scholarship” (“beca” en español) debido a que se permite dar la oportunidad de jugar a otras personas con el patrocinio de un inversionista. Analizar el comportamiento del token del juego es clave antes de invertir, muchos de ellos son generados en la red de Ethereum y se puede empezar a ver esta criptomoneda en BitIQ Sitio Oficial. En los primeros días de publicación, el precio del token casi siempre tiende a subir; este proceso dura varias semanas en la mayoría de los casos, creando una burbuja económica de la que cuidarse. Consecuentemente el precio se estabiliza, y es en este punto donde aprovechan muchos inversionistas para entrar con menos volatilidad, teniendo una mayor estabilidad en su inversión.

¿Qué consideraciones deben tener los jugadores?

Muchos de estos juegos NFT sirven como trabajo para muchas personas con escasos recursos, o como complemento de sus ingresos, así usted vaya a jugar un juego NFT que sea gratis, debe tener en cuenta el tiempo a disponer. En muchos de los juegos basta con dedicarle unos minutos al día para obtener los tokens, y en otros son muchas las horas necesarias para ganar dinero. La curva de aprendizaje de los juegos NFT suele ser corta, sin embargo, se han visto juegos en el que se necesitan meses de práctica para mejorar las habilidades del jugador. Si usted no es una persona que esté acostumbrada a los videojuegos, no le recomendamos adentrarse a un juego NFT pago, por el contrario, si ha sido un ávido jugador en anteriores juegos competitivos, podrá interpolar sus habilidades a este ámbito. Las especificaciones mínimas para el rendimiento de los juegos no son muy demandantes. En caso de jugar desde el ordenador, tener 4gb de RAM y 250gb de almacenamiento es suficiente para muchos de los juegos en el mercado, y si es un juego desde el móvil podrían ejecutarse sin problema en muchos de los móviles de gama baja.

Tomarlo como como un simple entretenimiento

Para las personas que quieren disfrutar de este tipo de juegos, pero no quieren comprometer su tiempo ni su dinero, pueden escoger un juego NFT que sea gratis, o que requiera una pequeña inversión de ésta manera podrá disfrutar de jugar, y de comprar ítems tendrá la posibilidad de venderlos.