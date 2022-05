Los fanáticos de DC no han recibido buenas noticias. Ya que de forma abrupta y sin ningún tipo de rodeos The CW hizo el anuncio de la cancelación de 2 de sus series más exitosas, Batwoman y Lengends of Tomorrow.

Referente a Batwoman, se reveló que no habría cuarta temporada de la serie de la heroína, un mes después de emitirse la tercera temporada. La showrunner Caroline Dries a través de twitter escribió que se sentía triste pero llena de gratitud de haber realizado 51 episodios de la serie.

Horas más tarde de esta noticia, los fanáticos recibían otra, ya que Legends of Tomorrow tampoco regresará a las pantallas. Los planes previstos para una temporada número 8 quedan totalmente acabados luego de conformarse que esta historia también llega a su fin.

Keto Shimizu parte de la serie y productor ejecutivo escribió:

«Bueno, amigos. Ha sido una carrera increíble. Sin embargo, CW nos ha hecho saber que no habrá temporada 8 de #LegendsOfTomorrow. Estamos desconsolados, pero también inmensamente agradecidos por el increíble trabajo que nuestro elenco, equipo y escritores ha hecho al show».

Mostrándose agradecidos con los fans que los acompañaron durante todos estos años.

Fanáticos manifestaron su enojo

Claramente las novedades no dejaron contentos a muchos fanáticos, ya que estos no tardaron en manifestarse a través de las redes sociales. Sobre todo, porque ambas series no tuvieron oportunidad de dar un cierre apropiado a cada una de sus historias.

Incluso, uno de ellos escribió que Btawoman tiene mejor raiting que Riverdale, y a esta última no le dan finalización cuando se sabe que ha perdido completamente su esencia y solo se ha convertido en una serie juvenil sin sentido.

Además, algunos llevaron el análisis de la critica mucho más lejos, argumentando que las cancelaron por cuestiones raciales y de homofobia.

Por otra parte, falta que The CW tome una decisión respecto a los títulos restantes de la franquicia DC, como es el caso de Naomi y stargirl.

La primera no causo mucho impacto, por lo que su futuro es incierto, y en el caso de stargirl cuenta con tres temporadas, pero la última no ha sido emitida.

Se conoce que el canal renovó The Flash, All American, Riverdale, Kung Fu, Nancy y Drew, Walker y Superman & Lois.

La cancelación de las series llega en el momento en que se considera la venta del canal, por lo que se especula que el canal reduzca su listado de ficciones.

