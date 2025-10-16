El Shilajit, esa resina oscura que se extrae de las montañas del Himalaya, ha sido llamado de todo: “elixir de la vida”, “milagro natural” y hasta “oro negro de la Ayurveda”. Pero en un mundo donde abundan los superalimentos y las promesas milagrosas, surge la pregunta: ¿en verdad sirven los suplementos de Shilajit para todo lo que dicen?

En este artículo vamos a poner sobre la mesa qué hay de cierto en su fama y qué no.

Mitos y Realidades del Shilajit: Lo que sí y lo que No

¿Es verdad que el Shilajit da energía inmediata? ¿O que solo sirve para hombres? Internet está lleno de promesas sobre esta resina del Himalaya, pero no todas aguantan una mirada de cerca. Para aclarar el panorama, reunimos los mitos más repetidos y lo que realmente sabemos hasta ahora.

Mito 1. El Shilajit da energía inmediata como un café

La realidad. El shilajit no es un estimulante de efecto exprés. Su aporte energético viene de otra parte: el ácido fúlvico y los minerales que contiene pueden favorecer que las células produzcan energía de forma más eficiente. Un estudio en Journal of Ethnopharmacology señaló su papel en la función mitocondrial, que es como el motor interno del cuerpo.

Mito 2. Solo sirve para la fertilidad masculina

La realidad. Aunque algunos estudios sí han vinculado el Shilajit con mejoras en los niveles de testosterona en hombres, reducirlo a “suplemento masculino” es quedarse corto. El Shilajit también se investiga por su papel en la salud cognitiva y su potencial antioxidante, beneficios que interesan a hombres y mujeres por igual.

Mito 3. El Shilajit es un remedio mágico para la memoria.

La realidad: No existe un suplemento que por sí solo “cure” la pérdida de memoria. Sin embargo, investigaciones sugieren que el ácido fúlvico del Shilajit podría ayudar a prevenir la acumulación de proteínas asociadas al deterioro cognitivo. Prometedor, aunque preliminar.

Mito 4. Al contener todos los minerales del mundo, el Shilajit aporta vitalidad

La realidad. El Shilajit sí contiene más de 80 minerales en forma iónica, lo que lo hace único, pero eso no significa que por tomarlo se cubran todas las necesidades nutricionales. Se trata de un apoyo, no de un multivitamínico perfecto. Lo interesante es que esos minerales, junto con el ácido fúlvico, parecen mejorar la absorción de nutrientes que ya consumimos en la dieta.

Mito 5. El Shilajit es un súper refuerzo para tus defensas

La realidad: El Shilajit contiene antioxidantes y minerales que pueden ayudar a neutralizar radicales libres, lo cual apoya los procesos naturales del organismo. Sin embargo, no hay evidencia de que “refuerce” las defensas de manera directa o inmediata. Lo que sí parece claro es que su riqueza nutricional lo convierte en un aliado interesante dentro de un estilo de vida saludable.