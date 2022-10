El próximo Cyber Wow Perú será a partir del día 24 hasta el día 28 de octubre, por lo que muchos se preparan para hacer las mejores compras del año. Sí, el Cyber Wow es una de las épocas más esperadas por los usuarios, pues la cantidad de ofertas y descuentos en productos es enorme. Ahora bien, ¿cómo aprovechar las mejores ofertas? ¡Aquí te decimos!

Consejos para conseguir buenas ofertas

Sabemos que detrás de las ofertas y los descuentos reina el caos, pues muchas personas buscan aprovecharlas a costa de lo que sea. Pero, si sigues los consejos que te daremos a continuación, podrás disfrutar también de ellas sin que queden atrás tus metas e ilusiones:

Consejo núm. 1

Como ya mencionamos, la cantidad de ofertas disponibles durante los días del Cyber Wow es muy grande, pero este hecho puede jugarnos en contra. Al ver tantas opciones disponibles, es posible que te distraigas viendo todo lo que puedes conseguir. Pero mientras haces esto, corres el riesgo de que los productos que realmente necesitas, desaparezcan.

Consejo núm. 2

Otro de los consejos que no debes olvidar es el de comprar precios y productos. Algo que te puede ayudar a ser más cauteloso con tus compras es informarte cuál es el precio regular que tienen estos productos y comparar si te conviene o no aprovechar la compra en ese momento. Además, no te dejes llevar por lo primero que ves, puede que consigas algo mejor.

Consejo núm. 3

¿Qué podemos decir del presupuesto? Lo más recomendable en este sentido es establecer uno. Sí, es necesario que durante las compras del Cyber Wow fijes un monto específico para gastar, porque puede que te sientas tentado a comprar cosas que en realidad no necesitas. Por otro lado, debes ser capaz de respetar el presupuesto e invertir solo en lo planificado.

Consejo núm. 4

Aunque el objetivo es hacer las mejores compras del año, esto podría verse opacado en caso de que no leas bien la política de los pagos, cambios y devoluciones. Lo decimos porque tras la pandemia del Covid-19 se popularizó aún más, que las empresas estén dispuestas o no a aceptar cambios y devoluciones, además de la fecha límite para ello.

Consejo núm. 5

Realizar compras en plataformas seguras no es sencillo, pues el Cyber Wow también resulta ser una buena oportunidad para estafadores. Por tanto, te sugerimos que seas cuidadoso con la página web que eliges para hacer tus compras, asegúrate que se trate de un sitio oficial, y de ser posible, busca la opinión de terceras personas sobre dicha web.

Productos en tendencia para el Cyber Wow

¿Qué productos estarán en tendencia para este próximo Cyber Wow? A continuación, veamos algunos…

Laptops

Podemos decir con toda seguridad que los productos tecnológicos son quizás los más solicitados por los usuarios, pues vivimos en la era digital. Las laptops son buenas herramientas tanto de trabajo como a nivel estudiantil, así que el Cyber Wow es una buena oportunidad para comprar.

Smartphone

¿Eres de las personas a las que les gusta actualizar su equipo móvil con frecuencia? Si así es, entonces el Cyber Wow es una buena oportunidad para hacerlo. En caso de que quieras contar con la tecnología más avanzada tanto para tus fotos, como para tus videos, entonces necesitas buscar las mejores ofertas.

Air fryer

El air fryer se ha convertido en uno de los electrodomésticos indispensables en todas las cocinas. Se trata de un equipo de tecnología avanzada que prepara deliciosos alimentos en cuestión de minutos. Éste será sin duda uno de los productos más demandados durante este próximo Cyber Wow.

Recomendaciones para una compra segura

Haz uso de tarjetas que sean prepago.

Evita las re-direcciones de correos electrónicos.

Revisa que la dirección de la página sea oficial.

Utiliza un mismo dispositivo para las transacciones.