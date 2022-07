El valor de mercado de la mayoría de las criptodivisas ha caído en picado, dejando a los inversores tambaleándose. Pero harían bien en no distraerse del cambio macro que se está produciendo ante nuestros ojos: el interés por las criptodivisas sigue aumentando, y los inversores que no se preparen para el próximo ciclo de crecimiento se arriesgan a no poder satisfacer la demanda futura.

Mientras que el colapso de la red Terra, con sus dos criptodivisas (LUNA y Terra), también ha jugado un papel en la inestabilidad del mercado global de criptomonedas, algunos criptoactivos han mostrado ganancias positivas incluso durante la crisis de las criptodivisas en el segundo trimestre de 2022. Tal es el caso de PLC Ultima, un proyecto de infraestructura que proporciona estabilidad al núcleo de los modelos de negocio habilitados por blockchain.

Se ha predicho que PLC Ultima se convertirá en una de las criptodivisas más importantes después del bitcoin en unos años. La moneda, introducida en diciembre de 2021 con un precio de 0,10 dólares, ha visto como su precio ha subido hasta los 100.000 dólares en 5 meses (en su punto más alto, fue de 116.000 dólares).

PLC Ultima: La próxima criptodivisa que explotará en 2022

Los capitalistas de riesgo siguen vertiendo dinero en las startups de moneda digital y blockchain, incluso cuando el sector de las criptodivisas tiembla en el sombrío invierno. Esto se debe a que, a pesar del baño de sangre, la confianza en las criptodivisas sigue creciendo.

Según una reciente encuesta de Bitstamp Crypto Pulse, tres cuartas partes de los encuestados creen que las criptomonedas serán la corriente principal en menos de 10 años. El informe señaló que más del 60% de los encuestados dijo que compraría alimentos o haría compras en línea con cripto. Otro resultado clave del informe reveló que siete de cada 10 inversores creen que las criptomonedas superarán a las inversiones tradicionales en menos de 10 años y que recomiendan activamente las criptomonedas a sus clientes.

Esto se debe a que, a medida que el ritmo de la innovación en el sector de la Web3 continúa acelerándose, las criptomonedas seguirán emergiendo como la clase de activos con mejor rendimiento de esta era digital. Innovaciones como las NFT y el metaverso ya han captado la atención de millones de personas. Por lo tanto, a medida que surjan nuevos casos de uso a diario, los servicios serán más fáciles de usar, y la adopción no tardará en despegar de nuevo.

Según Alex Reinhardt, fundador de PLC Ultima «Lo que podemos deducir de este juego de sillas musicales es que los productos defectuosos desaparecerán del mercado. Es la ley de la naturaleza para seleccionar los más adecuados. Sólo sobrevivirán los proyectos que evolucionen constantemente sus productos para mejorar la comunidad».

«El PLCU se ve menos afectado por otros mercados de criptomonedas que otras criptomonedas. Basado en potentes tecnologías, fue creado por un equipo de especialistas en blockchain de todo el mundo. La comunidad de criptodivisas juega un papel enorme y significativo en esto. Nuestro objetivo es fomentar el crecimiento construyendo una comunidad en torno a una moneda, promoviendo un ecosistema de productos y garantizando la liquidez», añadió.

El ecosistema de PLCU ya incluye una tarjeta de débito física de criptodivisas, que admite ocho criptodivisas populares: PLCU, LTC, BTC, BCH, ETH, USDT, EOS, BAT, una plataforma de crowdfunding, Platin Hero, y un mercado, Platin Deal.

PLC Ultima tiene un ecosistema desarrollado con su propio conjunto de productos, lo que le permite ahorrar en las tasas de transacción que se procesan en cuestión de minutos. Además, la blockchain de PLC Ultima está basada en la blockchain de Litecoin, protegida por el protocolo de encriptación CryptoNight, con una garantía de descentralización del 100%. Esto significa que todas las transacciones (saldo del monedero e historial de pagos) son extremadamente transparentes, siempre disponibles para el usuario y no están sujetas a ningún cambio después de su realización.

Alex Reinhardt es un emprendedor internacional, capitalista de riesgo, entrenador de negocios y experto en criptotecnología y desarrollo de negocios. Según la publicación empresarial estadounidense Entrepreneur, también se encuentra entre las figuras más destacadas de la industria del blockchain. Alex Reinhardt tiene más de 20 proyectos de TI y FinTech lanzados con éxito y más de 100 seminarios de formación, que reunieron a 500.000 participantes.