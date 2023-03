El humorista estadounidense Chris Rock ya está cansado de hablar sobre la tristemente célebre bofetada que recibió de Will Smith durante la pasada entrega de los premios Oscar, con todo, ha dejado algo muy en claro: en verdad le dolió. El también actor de 58 años bromeó sobre el incidente que ocurrió en la ceremonia hollywoodense de 2022 durante un programa cómico especial que presentó en vivo.

Chris Rock fue elogiado por mantener la compostura después de la agresión de Will Smith

“Ustedes bien saben que la gente dice que las palabras hieren, sin embargo, cualquiera que diga que las palabras hieren más es porque jamás ha recibido un puño en la cara” bromeo Chris Rock. Desde el incidente Will Smith a pedido disculpas a Rock y se ha excusado diciendo que la rabia que tenía embotellada lo impulsó a actuar de esa forma.

Desde ese episodio, el apetito de los estadounidenses por la violencia casual se ha convertido en foco de debate cultural puesto que a Will Smith se le permitió permanecer en la ceremonia e incluso aceptó el Oscar al mejor actor, el primero que conseguía en su carrera.

Rock abordó una amplia gama de temas en su rutina titulada Chris Rock: furia selectiva, el cual es el primer programa cómico transmitido en directo por la plataforma Netflix. En ella habló sobre política, la cultura Woke y Meghan Markle. Con todo, Rock aclaró que iba a tratar de hacer el show sin ofender a nadie pues “una nunca sabe a quién podría provocar” en clara alusión al altercado con Smith.

Incluso llegó a señalar que la sociedad estadounidense es tan complicada que incluso si los rusos llegarán a invadir el país, la mitad de los estadounidenses diría que es importante que escuchen lo que ellos tienen que decir.

“Ya asimilé el golpe” afirma Rock

El comediante afirmó que, por supuesto que le había dolido el golpe propinado por Will Smith, aunque aseguró que ya lo ha asimilado al estilo de Manny Pacquiao, lo que generó los vítores de la audiencia. También señaló que está convencido que Will Smith práctica furia selectiva y que la cachetada propinada tuvo que ver más con los problemas de pareja entre Will Smith y su esposa más bien que con el chiste que hizo durante los Oscar.

Confesó sentirse convencido de que ella le ha causado mucho más dolor a él a causa de sus actos de infidelidad por lo que Will Smith reaccionó de esa forma. Las redes sociales no hicieron esperar sus reacciones ante los comentarios de Chris Rock quien finalmente ha decidido abordar el incidente. Las redes mencionan que artistas de la talla de Rock frecuentemente lidian con el dolor a través de la risa.