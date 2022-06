Si eres apostador has notado el gran auge del casino online durante 2020 hasta el 2022, debido a la pandemia. Esta modalidad online no solo facilita jugar desde casa, sino que evita contagios. Pero no te dejes engañar, que a pesar de tener que jugar en línea existen joyas escondidas tal como si se tratase de un casino verdadero. Sobre todo, dentro de la categoría de juegos de cartas, las cuales tienen millones de aficionados. ¿Qué te parece si vemos los más exóticos que puedes jugar en casas de apuestas online? No te pierdas nuestro artículo a continuación.

Primero que nada, es importante decir que los juegos de cartas son conocidos a nivel mundial. No solo los que se juegan en línea, sino aquellos que dan ratos de diversión, con amigos y familia. Se dice que los juegos de este tipo se remontan al Siglo X, y que tienen origen en Asia, específicamente en China ¿Qué te parece? En pleno 2022 siguen siendo populares.

Los juegos de cartas nunca pasan de moda, y en esta ocasión tenemos los más exóticos. Eso sí, recomendamos que, si deseas hacer apuestas de forma segura, lo hagas en un casino online de renombre, con experiencia y buenas revisiones por parte de la comunidad.

Todos los juegos que mostramos a continuación están en su versión online, por ende, no tienes excusa alguna para ir ya mismo a tu casino favorito, y entrar a hacer tu apuesta.

Póker

Un clásico que nunca muere y que toda casa de apuestas de renombre debe tener sí o sí. Se trata de razonar una buena estrategia, algunos lo catalogan como “deporte para el cerebro”. Para ganar el jugador debe conseguir la mejor mano, con una buena combinación de 5 cartas.

Poco a poco los jugadores se van retirando y finalmente, el duelo para determinar quién tiene la mejor mano queda entre los dos últimos. El valor de cada carta dependerá de la modalidad de póker que se esté jugando.

Blackjack

El Blackjack, es también conocido como 21, y no es para menos, ya que se trata de tirar cartas hasta que den un total de 21 o menos. Mientras más cerca del número estés, más posibilidad tienes de ganar. Si sobrepasas la mágica cifra, pierdes. ¡Simple pero muy divertido! Además, puedes hacer muchísimo dinero en apuestas con este pequeño clásico del mundo de las cartas.

Solitario

Un clásico del mundo de los juegos de cartas y azar. El título dice parte de su temática: se juega solo por un jugador, el cual tiene como objetivo principal, alinear columnas de cartas de manera secuencial (de acuerdo al color y valor de la carta), rojas y negras, alternadas. De esa manera puede ganar cuando ya no tenga más cartas en la mano.

El único adversario de este juego es nada más y nada menos que el tiempo. La persona deberá armar la baraja en el menor tiempo posible, usualmente los casinos online disponen de un contador regresivo. ¿Qué te parece si te apuntas al reto?

Baccarat

Un juego de cartas al azar que no podía faltar en la lista es Baccarat. No es muy difícil de aprender y ganar con este clásico. Solo debes tener suerte, jugando contra la casa; demostrando si el banquero o jugador tiene mayores puntos en su mazo de cartas.

Las cartas tienen cierto valor diferente al que reflejan en su dibujo. Por ejemplo, en este caso Baccarat, el AS vale 1 y las letras J, K y Q valen cero. ¿Qué te parece? Es cuestión de suerte, y si no quieres complicarte la vida con muchas reglas, este juego es para ti. No dejes de darle la oportunidad.

Truco

Son 40 cartas en total dentro de una partida de “Truco”, es el juego perfecto para pasarla en grande en grupo o con dos jugadores. Es una versión del Truque, que originalmente era disfrutado por apostadores en Valencia, España.

De hecho, se usa la baraja tipo española, aunque no se usa todo el mazo como tal. Se reparten tres cartas a cada jugador, y cada uno tira una por turno. Gana quien lance las cartas de mayor valor, además este será el primero en lanzar durante la segunda tanda.

¿Qué te parece? Lo mejor de todo es que existen muchas versiones de Truco online, perfectamente jugables desde casa y cualquier dispositivo móvil. Es un juego que reta, es exótico y perfecto para pasarla bien.

Ahora que ya conoces estos exóticos juegos de carta, ¿Por qué no los pruebas en tu casino online favorito? Te invitamos a que lo hagas y así tengas una excelente manera de disfrutar, y además ganar dinero con suerte en las apuestas. Lo único que necesitas es un dispositivo con internet y muchas ganas de pasarla bien. ¡Vale muchísimo la pena!