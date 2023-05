Recientemente, ha surgido una controversia en el mundo del espectáculo latinoamericano después de que Thalía, la famosa cantante y actriz mexicana, diera una conferencia en la prestigiosa universidad de Harvard.

Noelia, otra cantante mexicana, criticó públicamente a Thalía por aceptar la invitación a dar una charla en la universidad, argumentando que ella no es una empresaria y que no tiene la experiencia o el conocimiento necesario para dar una charla en una institución académica tan respetada.

“Thalía no tiene la experiencia necesaria” Noelia

Noelia, quien ha estado en la industria de la música durante más de dos décadas, ha sido muy franca en sus críticas a Thalía. En una entrevista reciente, dijo que la cantante no tiene experiencia en los negocios y que no está calificada para hablar sobre temas empresariales en una universidad de renombre como Harvard. Según Noelia, Thalía ha tenido éxito en la música y en la actuación, pero eso no la convierte en una experta en negocios.

Por otro lado, Thalía ha defendido su derecho a dar una conferencia en Harvard, argumentando que su experiencia en la industria del entretenimiento y su capacidad para reinventarse a sí misma son ejemplos de la mentalidad empresarial que se necesita para tener éxito en cualquier campo. También señaló que la charla en Harvard se centró en su carrera y en cómo ha logrado mantenerse relevante en una industria que cambia constantemente.

Opiniones divididas

A pesar de las críticas de Noelia, Thalía ha recibido mucho apoyo de sus fanáticos y de otros miembros de la comunidad artística. Muchos argumentan que su éxito en la música y la actuación es prueba suficiente de que tiene la capacidad de hablar sobre temas empresariales y de motivación en una universidad de prestigio.

Argumentan que, en última instancia, el hecho de que Thalía haya dado una conferencia en Harvard no debería ser una cuestión de si ella es o no una empresaria calificada. En lugar de eso, enfatizan que deben centrarse en el valor de sus palabras y en lo que los estudiantes pueden aprender de su experiencia.

La industria del entretenimiento es un campo difícil y altamente competitivo, y razonan que si Thalía puede tener éxito en ese mundo, es probable que tenga mucho que enseñar a los estudiantes de Harvard y a cualquier persona interesada en seguir una carrera en ese campo.