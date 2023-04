El Premio Belisario Domínguez es uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en México a las personas que destacan por su contribución y servicio a la nación y en esta ocasión será el turno de Elena Poniatowska. Este premio se entrega de manera anual y honra la memoria del senador Belisario Domínguez, quien fue un activista y defensor de los derechos políticos de los ciudadanos. Sin lugar a duda es toda una distinción.

Elena Poniatowska figura mexicana de la literatura y el activismo social

Este año, el premio Belisario Domínguez se entregó a Elena Poniatowska, una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana y una activista social comprometida. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Senado de la República, donde la escritora recibió el premio de manos de la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa.

En su discurso de aceptación, Elena Poniatowska agradeció la distinción y destacó la importancia de la defensa de los derechos humanos y la justicia social en nuestra sociedad. Poniatowska ha sido una voz crítica e influyente en el panorama cultural y social de México durante décadas, su trabajo ha sido reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Además de su carrera literaria, en la que destaca su obra emblemática «La noche de Tlatelolco», Elena Poniatowska ha sido una referente en causas sociales como la defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos de los grupos marginados en nuestra sociedad.

AMLO avisó que no participará en el acto de entrega del premio

La entrega del Premio Belisario Domínguez a Elena Poniatowska ha sido celebrada por la comunidad literaria y social de México como un reconocimiento merecido a su trayectoria profesional y compromiso ciudadano. Este galardón es un recordatorio de la importancia de la defensa de los valores democráticos y la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Es un llamado a la reflexión y a la acción en favor de nuestras comunidades y nuestro país.

Por su parte el presidente de la República Andrés Manuel López obrador AMLO hoy explicó que a fin de cuidar la investidura presidencial no participará el miércoles en el acto de entrega del premio Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar pues por una parte la oposición criticó el desaire del primer mandatario nacional mientras que la escritora se mostró entretejida por la decisión de AMLO de no asistir al acto.