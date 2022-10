Real Madrid es conocido no sólo por sus grandes victorias, sino también por sus fichajes de alto nivel. Sin embargo, no siempre tienen éxito. Por cierto, www.1xbet.com.mx/ siempre cubre los partidos de este club, así que puedes seguirlos y no perderte nada importante.

Cuando se habla de los fichajes más fallidos de la historia del Real Madrid, Nuri Sahin es uno de ellos. Turok se unió al club procedente del Borussia Dortmund en 2011.

Al principio, el traslado parecía ser un éxito por varias razones a la vez:

Sahin era joven, apenas tenía 23 años. Así, el centrocampista podría haber progresado y convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición. El jugador era relativamente barato para el club. El acuerdo está valorado en 10-12 millones de euros. A pesar de su juventud, el jugador ya tenía experiencia. Fue uno de los pilares del Borussia y de la selección turca durante varias temporadas.

En realidad, sin embargo, el traslado fue un completo fracaso. Debido a las persistentes lesiones, Sahin sólo jugó cuatro partidos con el Real Madrid en la Liga. Sólo un año después, el jugador se marchó cedido al Liverpool.

Cabe señalar que Sahin tampoco logró resucitar su carrera con los Rojos. Regresó al Borussia a principios de 2013, pero ya no era un jugador tan importante en el esquema táctico de Klopp. El centrocampista tenía contrato con los Bumblebees hasta 2018, pero pasó más tiempo en tratamiento que jugando. Finalmente, Sahin puso fin a su carrera a los 32 años.

Las principales razones del fracaso del centrocampista turco

En general, las razones del fracaso del jugador en el club son obvias: estaba permanentemente lesionado. La larga recuperación y la puesta en forma han llevado mucho tiempo.

Si hablamos de las otras razones del fracaso de Sahin en Madrid, podemos señalar el alto nivel de competencia en el centro del campo. Xabi Alonso, Ángel Di María y Mesut Ozil son algunos de los jugadores que se disputaban un puesto en la selección. Naturalmente, era difícil vencerlos en los primeros minutos. Lo más importante es que Sahin perdió la fe en sus capacidades. El jugador estaba deprimido y desmotivado, por lo que, naturalmente, no podía aportar ningún beneficio a los "cremosos".

Como resultado, Real y Sahin se separaron sin mucho pesar, aunque en el papel la unión se veía prometedora.