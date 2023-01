Cuando se dice en boca cerrada no entran moscas, se quiere decir que no hay que decir nada que pueda comprometerse. Es una expresión que se utiliza sobre todo en el mundo de la política, pero que también se puede aplicar a otros ámbitos. Para los niños, esta expresión puede significar que no hay que contarle a nadie lo que se ha dicho en privado, ya que es posible que esa persona lo cuente a otros.

El significado de en boca cerrada no entran moscas es que si no se dice nada, no se van a enterar de nada.

El significado de el refrán en boca cerrada no entran moscas es que si no se dice nada, no se van a enterar de nada. Este refrán tiene su origen en el proverbio chino que dice «Si cierras tu boca, las moscas no entrarán».

Los niños aprenden rápidamente las costumbres y tradiciones de su familia y comunidad. En este caso, aprenden que en boca cerrada no entran moscas, y esto tiene un significado importante para ellos. Significa que no hay que hablar mal de otras personas, porque ellas pueden escuchar.

Las frases célebres de Frida Kahlo

Las frases célebres de Frida Kahlo son una fuente de inspiración para muchas personas. Algunas de sus frases más célebres son:

«Yo no soy una pintora de mujeres, soy una pintora de la vida»

«La vida me da mil vueltas, pero yo las doy mil vueltas a la vida»

«Cuando me miras, me miras a la cara, a la persona, no a la etiqueta que me pusieron»

«La vida es una aventura peligrosa, pero está tan llena de belleza, que vale la pena correr el riesgo»