El servicio sismológico nacional reportó un sismo en Oaxaca a las 9:20 horas del 5 de enero de 2022. El temblor con epicentro en Pinotepa Nacional no reporta daños hasta el momento. Según informan las autoridades el sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter se percibió débilmente en la ciudad de México, no obstante, no ameritó la activación de la alerta sísmica.

El sistema de alerta sísmica mexicano (Sasmex) informó que el sismo en la costa de Oaxaca no llegó a ameritar la activación del sistema de alerta puesto que las estimaciones de energía en los primeros segundos no superaron los niveles preestablecidos. Por su parte la Red acelerográfica de la ciudad de México, anunció que los efectos del temblor en la ciudad fueron débiles o muy débiles.

¿Qué son los sismos y los terremotos?

Los sismos y terremotos son los movimientos rápidos, vibratorios y violentos de la superficie de la tierra. Éstos son provocados u originados por perturbaciones en el interior del planeta, específicamente por los choques de las placas tectónicas.

Se cataloga como un sismo o un terremoto en función a nivel de intensidad del movimiento sísmico. Siendo los terremotos los que tienen una mayor intensidad, que representan un gran peligro por el efecto destructivo que los acompaña, que por lo general llega a ser fatal.

Los sismos son fenómenos naturales cuya magnitud puede ser capaz de provocar daños en un breve lapso de tiempo. Este tipo de fenómeno no está relacionado con las condiciones climáticas sino más bien con disturbios en la corteza terrestre. En el caso de los terremotos (los sismos más severos) la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por los edificios que colapsan o por incendios e inundaciones provocadas por este.

¿Qué podemos hacer para protegernos de los terremotos?

Aunque ha habido importantes progresos en la sismología, el área de la ciencia que estudia estos fenomenos, con todo no pueden predecir cuándo ocurrirá un movimiento. Por ende, lo que se recomienda es elaborar un plan de prevención. Entre los cuales están estas recomendaciones:

Hacer un plan de emergencia y tenerlo por escrito y en un lugar visible.

Evaluar la calidad de la construcción de las viviendas.

Identificar la salida más rápida del hogar y en caso de que la familia se separe, tener un punto de reunión donde encontrarse.

Tener localizadas las llaves de agua y gas para cerrarlas en caso de emergencia, igual aplica con la caja de electricidad.

Si nos encontramos en el interior de una casa o edificio, escondernos debajo de una mesa o escritorio o debajo del marco de la puerta para protegernos de los escombros que puedan caer.

Tener una mochila con los suministros de emergencia.

Alejarlos de edificios y otras estructuras que puedan colapsar ante un sismo.