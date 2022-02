3 microorganismos extraterrestres encontrados en Estación Espacial Internacional, fueron reportados por equipo de científicos que hacen vida en esta estación espacial.

Publicación «Muy Interesante»

Como se ha publicado en la revista “Muy Interesante”, después de varios años de investigaciones el equipo que hace vida en la Estación Espacial Internacional, consiguieron dentro de las instalaciones 3 nuevos microorganismos ajenos a la Tierra.

Los investigadores comentan que dentro de la Estación Espacial Internacional como en la Tierra habitan una gran cantidad de bacterias; sin embargo, en los 30 años de investigación de no se había reportado ningún tipo de microorganismos extraterrestres.

Sin embargo, recientemente se han detectado 3 microorganismos extraterrestres en la nave de la Estación Espacial Internacional, que son representantes hasta el momento de la vida extraterrestre.

3 bacterias extraterrestres descubiertas

Las 3 bacterias descubiertas, son variantes de una misma familia de microorganismos extraterrestres. Se ha dado la denominación de bacterias extraterrestres a estas bacterias, ya que no se encuentran en el planeta Tierra.

Los científicos a bordo de la Espacial también han destacado el hecho de que las bacterias extraterrestres encontradas no deben ser consideradas un peligro para la vida, puesto que no son organismos complejos, no están desarrollados y no poseen una inteligencia superior, porque solo son microbios.

También te pueden interesar el siguiente artículo: Cambios que llegan a YouTube en 2022

Primer tipo de vida extraterrestre descubierta

Como han declarado los científicos a bordo de la nave espacial, el primer tipo de vida extraterrestre fue encontrado en una de las cápsulas espaciales en la cual se cultivan plantas.

Dentro de la Estación Espacial Internacional, la NASA ha desarrollado un sistema de granjas y jardines espaciales para proporcionar alimentos frescos a los habitantes de la estación espacial a lo largo de las largas misiones en la que están trabajando.

A causa del desarrollo de esta zona de cultivo, han aparecido bacterias totalmente desconocidas para los científicos, y que según la revista ‘Frontiers in Microbiology’ en su reciente publicación al respecto están en estudio actualmente.

¿Existen peligros para la vida en la Tierra?

También se ha destacado el especial cuidado que tendrá el equipo de investigaciones en no poner en contacto estas formas de vida extraterrestre con nuestro planeta.

Como se ha dado a conocer las bacterias pertenecen al orden de las bacterias Rhizobiale caracterizadas por tener la habilidad de moverse por sí solas y poseer una particular forma de bastón.

Gracias a los estudios realizados por el equipo de investigación de las bacterias, se ha determinado que las mismas no representan un peligro para la vida en el planeta Tierra, despejando la primera y más grande de las preocupaciones de los científicos de la Estación Espacial Internacional.

Estudian propiedades para resistir condiciones extremas de los organismos extraterrestres

Los científicos han señalado que el descubrimiento de estos microorganismos extraterrestres no es negativo para la humanidad, ya que actualmente están estudiando su resistencia a las duras condiciones de vida en la estación Espacial Internacional.

Señalan también que es posible que gracias a las investigaciones de los rasgos que las vuelven tan resistentes a condiciones extremas contribuyan al desarrollo de cultivos vegetales autosostenibles, para las largas misiones espaciales que se desarrollarán en un futuro.