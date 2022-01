Sin lugar a duda el Metaverso fue uno de los conceptos que alcanzó mayor popularidad durante el 2021. Para algunos entendidos en la materia, probablemente será el protagonista durante esta década, del siguiente proceso evolutivo en el área de la sociedad digital.

El Metaverso atrae a muchos porque permite a las personas ir más allá de las limitaciones físicas y temporales del universo real. A través de esta tecnología se puede adentrar en nuevos e infinitos universos a través de los avatares (proyecciones virtuales de las personas).

El Metaverso ¿un concepto nuevo del 2021?

Rotundamente no, el Metaverso no es para nada algo novedoso. Ya lleva años entre las personas, aunque ha cobrado mayor relevancia a través de plataformas como Sandbox, Roblox, Decentraland, Cryptovoxels, entre otros. No obstante, con la llegada de la pandemia por COVID-19, llega un punto de inflexión para el protagonismo de esta tecnología.

Con las restricciones a la movilidad que conllevó la crisis sanitaria, cobró importancia las formas de trabajo sin tener que salir del hogar. Es allí donde Google, Microsoft y Meta popularizan el concepto del Metaverso como una estrategia con orientación en el área profesional o social. Gracias al poder de marketing de estas empresas, se percibe al metaverso como un nuevo mundo sin restricciones ni limitaciones.

El Metaverso permitirá salas de reuniones o aulas virtuales tanto en el ámbito laboral como educativo. Así se logrará tener experiencias de aprendizaje y laboral inmersos en el mundo digital, pero sin tener que salir del hogar. Dado su característica inmersiva, pretende mejorar la eficiencia del proceso de aprendizaje y aumentar la concentración, que actualmente es severamente perjudicada por las interrupciones de los dispositivos personales.

Una carrera a largo plazo

Con todo, las grandes tecnológicas han dejado claro que esta tecnología es una estrategia de crecimiento a largo plazo. Reconocen que el desarrollo de un universo virtual funcional y sin problemas operativos requerirá varios años de desarrollo. Sostienen que tal vez la trayectoria inicial del Metaverso sea relativamente larga y lenta, para en un momento determinado dar un súbito desarrollo.

Dar un salto a los Metaverso es muy probable, puesto que la pandemia de Covid-19 ha empujado a la sociedad a una intensa transformación digital. De esta forma se ha revolucionado el trabajo y la educación, así como la inserción digital de muchos otros sectores de la sociedad.