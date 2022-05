Una de las aplicaciones más famosa actualmente y que ayudó a pasar de forma un poco mas amena la cuarentena del covid-19 fue TikTok.

TikTok es una aplicación creada en el año 2016 con la finalidad de subir videos cortos, pero se consolidó en el 2021 como una de las más descargadas ese año, y todo indica que en este 2022 sigue estando en la posición número uno en descargas.

Superando a todas las demás aplicaciones en descargas, es considerada como la de mayor crecimiento mundial. Por lo que ha ido en aumento obteniendo millones de descargas en Google Play Store y en la App Store.

Facebook e Instagram quedaron atrás

Según un estudio realizado por Sensor Tower, esta aplicación ha superado todas las cifras imaginables por sus creadores. Registrando solo en el primer trimestre de este año más de 3.000 millones de descargas, razón por la cual ha dejado atrás a Facebook y a Instagram.

Por lo que vemos, las apps de Meta no tienen la victoria asegurada, ya que ByteDance ha demostrado que las cifras en descarga de su aplicación han superado a la competencia. Siendo Google Play Store la tienda que ha registrado más descargas para TikTok.

Pero todo no es malo para Meta, antiguamente Facebook Corporation, ya que sus tres aplicaciones se encuentran dentro del top 5 de programas con mayores descargas en el primer trimestre del 2022.

Top 5 Aplicaciones con mayores descargas

TikTok

Instagram

Facebook

WhatsApp

Telegram

Como podemos ver, quien sigue los pasos de las apps de Meta es telegram, esto gracias a su privacidad, ya que muchos usuarios han decidido pasarse a dicha aplicación después de que WhatsApp restableciera su política de privacidad.

Actualmente, gracias a TikTok muchos influencers nuevos se han dado a conocer y a monetizar por realizar bailes o cortos divertidos en esta red social. Así que, si aun no has descargado TikTok no esperes más, ve a tu tienda de aplicaciones y comienza a disfrutar de miles de videos divertidos de personas de todo el mundo.

También te puede interesar leer: Diablo inmortal ya tiene fecha de estreno para móviles