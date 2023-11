Hallar el smartwatch ideal plantea un desafío considerable. La realidad es que los relojes inteligentes no se asemejan en lo absoluto. Tu elección deberá depender del uso que vayas a darle, de tus objetivos concretos y de tu presupuesto disponible.

Con el propósito de simplificar tu búsqueda, en esta guía hemos optado por destacar los smartwatches más sobresalientes que están disponibles en el mercado en este momento.

Si tu objetivo consiste en adquirir un reloj que se sincronice perfectamente con el conjunto de servicios de Google y Android, que cuente con la funcionalidad del Asistente de Google y te habilite para efectuar pagos móviles mediante Google Pay, es probable que la elección más adecuada sea la adquisición de un reloj con WearOS.

Sin embargo, WearOS no es la única alternativa disponible. En el caso de que no estés utilizando Android o simplemente no estés convencido por el sistema operativo de relojes de Google, a pesar de sus recientes modificaciones y mejoras, existen excelentes opciones entre los productos ofrecidos por otros fabricantes.

A continuación, te proporcionaremos un resumen de las especificaciones más destacadas y así escojas el cuál es el mejor smartwatch disponible en el mercado, tanto aquellos con WearOS como aquellos con otros sistemas operativos.

Fossil Gen 6

Esperamos con ansias el tan ansiado lanzamiento del Pixel Watch de Google, una espera que ha durado años. Mientras tanto, Fossil continúa destacando como líder en el mercado de los relojes inteligentes basados en WearOS. Dentro de su amplia gama de modelos, el Fossil Smartwatch de sexta generación destaca como una opción particularmente emocionante.

Su diseño elegante evoca la estética clásica de los relojes tradicionales y se complementa a la perfección con su impresionante pantalla OLED de alta resolución. Lo que realmente lo diferencia de otros modelos es su potente procesador Snapdragon Wear 4100+, respaldado por 1 GB de RAM, que ofrece un rendimiento excepcional, superando con creces las experiencias previas con dispositivos basados en WearOS.

Esta versión del smartwatch de Fossil incorpora una amplia gama de características, incluyendo un lector de frecuencia cardíaca, altavoz integrado, conectividad Bluetooth 4.2 de baja energía, una batería con una impresionante autonomía de 36 horas gracias a su modo de ahorro de energía extremo, NFC para realizar pagos móviles, GPS, Wi-Fi y una resistencia al agua que lo hace aún más versátil.

Skagen Falster 3

El Skagen Falster 3, de la conocida firma con raíces en Dinamarca, se presenta como una opción atractiva con especificaciones similares a las del modelo de Fossil, pero con un diseño más contemporáneo y elegante.

Lo que realmente destaca en este reloj con sistema operativo WearOS es su diseño. El Falster 3 mantiene la esencia de los modelos previos de la serie, exhibiendo una caja circular de acero inoxidable, disponible con correas de silicona o milanesa de acero inoxidable. Además, cuenta con dos botones laterales programables y una corona giratoria, que añaden un toque de funcionalidad y estilo.

Este reloj ofrece una variedad de funciones y características de gran utilidad, que incluyen monitoreo de la frecuencia cardíaca, integración con el Asistente de Google, seguimiento de la actividad física, compatibilidad con Google Pay, capacidad GPS, resistencia al agua y una batería que te acompaña durante todo el día.

Apple Watch Series 8

Para los usuarios de iPhone, el Apple Watch se convierte en la elección indiscutible en cuanto a la búsqueda del mejor smartwatch. En la actualidad, no hay otro smartwatch que pueda igualar la experiencia que ofrece el dispositivo de Cupertino en términos de rendimiento, eficiencia, seguimiento de actividades y, especialmente, en lo que respecta a la calidad de las aplicaciones disponibles.

La última renovación del Apple Watch presenta un diseño notablemente más contemporáneo que sus predecesores, junto con características innovadoras como la pantalla siempre activa. En el ámbito de la salud, este reloj ofrece un monitor de ritmo cardíaco, capacidad de realizar electrocardiogramas (ECG), detección de ruidos ambientales, seguimiento del ciclo menstrual y ejercicios de respiración para una experiencia completa.

Samsung Galaxy Watch4

El Samsung Galaxy Watch4 se ha consolidado como uno de los smartwatch más destacados en la actualidad disponibles en el mercado. En particular, nos referimos al modelo de 44/46 milímetros, que presenta dimensiones de 45,5 x 45,5 x 11 mm y un peso de 190 gramos. Este reloj combina elegancia y funcionalidad en un diseño sofisticado que se adapta a cualquier ocasión, ya sea en entornos laborales o momentos de relax.

Cuenta con una deslumbrante pantalla AMOLED de 1,36 pulgadas que ofrece una impresionante resolución de 450 x 450 píxeles, destacándose como una de las mejores pantallas en esta guía. Impulsado por el potente procesador Samsung Exynos W920 y respaldado por 1,5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, este reloj se posiciona como un dispositivo de alto rendimiento.

Un aspecto notable de este Galaxy Watch4 es el regreso de Samsung a la plataforma Android WearOS, que, gracias a la capa de personalización One UI Watch, habilita el uso de aplicaciones tan útiles como Spotify, Google Maps y Google Pay (con funcionalidad NFC).

Amazfit GTS 2

En el segmento de relojes inteligentes asequibles, el Amazfit GTS 2 es altamente solicitado. Este dispositivo toma inspiración en el diseño rectangular del Apple Watch, pero se presenta como una opción accesible con especificaciones más modestas y un software con ciertas limitaciones.

Garmin vívomove 3

Dentro de esta serie, se destaca el modelo vívomove 3 como una opción particularmente atractiva. Este reloj no solo se distingue por su elegante diseño, sino que también integra funciones adicionales como el control del estrés, acceso al calendario, notificaciones, capacidad de pagos móviles y mucho más. Sin lugar a dudas, se posiciona como una de las opciones más completas a tu disposición.

La característica más destacada es su pantalla AMOLED que permanece oculta y se activa únicamente cuando es necesario, otorgándole un aspecto sobrio y elegante.

Hemos presentado algunos modelos de smartwatch destacados. Tu elección deberá ser acorde a las necesidades que debas resolver y también en vista de tu presupuesto.