¿Has escuchado hablar sobre las variantes del WhatsApp tradicional? Te sorprendería saber lo que todas ellas pueden ofrecerte. Entre las más conocidas están: WhatsApp Plus, WhatsApp Plus Holo y WhatsApp Plus Reborn. Al hablar de cada una de ellas nos estamos refiriendo a un mod de la versión original pero con otras funciones añadidas, funciones que no conseguirás disponible en otro lugar.

Sin embargo, al tratarse de una aplicación no oficial, muchos usuarios muestran inseguridad al momento de descargar WhatsApp Plus. Y aunque los riesgos siempre están latentes, lo cierto es que hay maneras prácticas de reducirlos y que puedas disfrutar de la app sin problema alguno. En este post te hablaremos de las principales características de la aplicación y de los beneficios que ofrece.

Características y beneficios de WhatsApp Plus

Muchos han afirmado que las opciones de personalización de esta modificación es lo que la ha llevado a una posición tan elevada en comparación con WhatsApp. Además, no podemos negar el hecho de que su tono azulado resulta más atractivo y llamativo.

Y con el fin de que conozcas más sobre ella, hablaremos sobre las características y los beneficios que ofrece esta app. Presta atención y verás que está muy por encima de la app original.

Aumento de la privacidad

La privacidad es una de las cosas que más valoramos al momento de ingresar a nuestras salas de chat favorita. Y eso es justo lo que ofrece WhatsApp Plus. Con esta app podrás eliminar el segundo check cuando leas un mensaje. Además, tendrás la oportunidad de eliminar el estado “en línea” para que puedas conversar con quien desees sin que otros lo noten.

Imágenes en su máxima calidad

A diferencia de WhatsApp, ésta apk no afecta en lo más mínimo la calidad de la imagen y los videos que envías a otros contactos, conservará su tamaño original sin problema. Esto es posible gracias a que WhatsApp Plus te ofrece la oportunidad de que en ajustes, puedas indicar que no deseas comprimir tus imágenes antes de enviarla, así llegarán a tu receptor 100% originales.

Amplia cantidad de Emojis

Si eres de las personas que les encanta enviar caritas y expresarte de una manera diferente, esta será tu parte favorita. Además de que tendrás acceso a los emojis del WhatsApp común, contarás con otros adicionales muy particulares y con detalles muy curiosos. Pero, debes tener en cuenta que solo tus contactos con WhatsApp Plus podrán ver dichos emojis.

Bloqueo de conversaciones

Si quieres bloquear la conversación de algún contacto en específico pero sin deshabilitar otras funciones, esta opción será ideal para ti. Una vez que hayas activado esta función, sin importar que la otra persona te escriba, no recibirás ningún mensaje, simplemente será un mensaje perdido. Sin embargo, hay que resaltar que aunque no pueda enviarte mensajes, sí puede llamarte.

Mayor personalización de la interfaz

WhatsApp establece muchos límites cuando se trata de la creatividad, pero WhatsApp Plus es muy distinto. Con esta apk podrás crear tus propios temas, cambiar los colores y las letras de la app y compartirlo con otros usuarios. Además, también tendrás la oportunidad de cambiar de ubicación la sección de menús, los chat internos y grupales. Así que podrás ponerte creativo.

WhatsApp Plus y su última versión

WhatsApp Plus es una aplicación que como todas, siempre está en constante modificación. Su última versión trae consigo grandes virtudes adicionales a las que ya hemos mencionado. Así que si no quieres quedarte atrás y deseas aprovechar al máximo sus beneficios, no esperes más para cambiarte a esta apk. Puedes descargar su última versión cuando quieras y empezar a disfrutar de todo lo que tiene para ti.