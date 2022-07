La estrella de fútbol experimentada Dani Alves quién es exlateral del Barcelona y el futbolista más ganador de la historia podría llegar al fútbol mexicano para el Apertura 2022. Según fuentes extraoficiales, el Pumas sería el club más interesado, pero también hay otros que han entrado en la puja por el veterano jugador brasileño.

Dani Alves y el Apertura 2022

El Apertura 2022 del fútbol mexicano ya ha regresado y según fuentes sudamericanas ha llegado la noticia de que Alves podría llegar a la liga MX, que, de ser cierta, sería una bomba mundial y marcaría un hecho histórico para la liga de fútbol mexicano.

Varios medios brasileños amanecieron el pasado viernes con la noticia de que Dani Alves está en conversación con el Pumas y que además hay otros clubes que también ya se han acercado para sondear la posibilidad de traerlo al Apertura 2022.

Los Pumas que parecen no estar del todo satisfechos con el gran mercado veraniego que tuvieron ya han estado en comunicaciones con el ex defensor del Barcelona, París Saint Germain, la Juventus de Turín, entre otros grandes del fútbol europeo. Otro club mexicano, el Tigres también se ha acercado a las negociaciones con Dani Alves y no ha descartado su posible fichaje.

Daniel Alves es agente libre y ya publicó su currículum en Instagram

Al ex defensor del Barcelona no le desagrada la idea de venir a México, un país que ha demostrado estar en su corazón. El último cumpleaños de Alves, lo celebró al ritmo de mariachis y sombrero. El buen nivel competitivo de la Liga MX y su poder financiero le permitirían al brasileño llegar con buen ritmo al Mundial de Qatar 2022 con la selección de Brasil donde a pesar de su edad sigue siendo considerado pieza fundamental de la canarinha.

A manera de broma el pasado jueves Dani Alves publicó su currículum en Instagram. Esto tras quedar como jugador libre luego de seis meses en el Barcelona y cuando se ha abierto el mercado en Europa.

En su currículum destacaba todas sus cualidades dentro de la cancha y reflejaba un poco de su orgullo por ser el jugador con más títulos en la historia de fútbol. Aunque hasta el momento se trata sólo de rumores todavía existe la posibilidad de que algún equipo mexicano lo traiga a la liga MX.