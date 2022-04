Un momento vergonzoso vivió la semana pasada el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, luego de salir molesto del juego entre el Everton y el Manchester United, donde él golpeó el celular de un joven. Situación que obviamente incomodó a todo el club.

Según los medios locales, la madre del niño ha declarado que el pequeño sufre de autismo y por lo tanto espera que las autoridades correspondientes hagan su trabajo, debido a que están investigando a cristiano.

Además, comentó que no aceptarían la propuesta del portugués cuando este posteriormente invitó al niño a ir al estadio a conocerlo. Argumentando que el pequeño no quiere conocerlo, ni regresar al estadio, debido a que se asusto mucho y quedo en shock.

“Cristiano Ronaldo no es genuino”

“Cristiano Ronaldo no es genuino”

Después del acontecimiento cristiano se disculpó por redes sociales, pero a la madre le parece ilógico que una persona hable de paz y se disculpe a través de un medio. Cuando lo conveniente era regresar, levantar el teléfono y ahí si pedir disculpas al niño.

Incluso dijo:

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle esto a un niño de 14 años. Y estas no son mis palabras, son las de mi hijo. Debido a que le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”.