Por fin ha llegado una función en Spotify que todos los usuarios de Android estaban esperando desde hace tiempo. Esta plataforma es una de las aplicaciones de streaming de música más populares en el mundo y cuenta con miles de suscriptores. Se encuentra disponibles tanto para iPhone como Android, aunque algunas funciones puede que tarden más tiempo aparecer en un sistema operativo que en el otro.

Por regla general siempre tardan un poco más en aparecer en Android por lo que en ocasiones los miles de usuarios se muestran impacientes en las redes sociales. Desean conocer cuando van a aparecer ciertas funciones que ya tienen tiempo en iPhone. Este ha sido el caso de una función que te permite añadir canciones a la cola con un simple gesto de deslizamiento y por fin ya está disponible en Android.

Añade canciones a la cola con un simple gesto de deslizamiento

Tal y como se hace en los iPhone, para tu mayor comodidad basta con un simple gesto de deslizamiento para añadir canciones a la cola de reproducción y aquí pasaremos a explicarte en qué consiste.

Para añadir la canción a la cola de reproducción simplemente tendrás que pulsar el recuadro de la canción y deslizarlo hacia la derecha. Luego de eso va a parecerte un gesto al lado de la pista que te indique que se ha adicionado dicha canción a la cola y basta con eso para que puedas reproducir tus contenidos de preferencia.

¿Qué pasa si no me aparece la función de Spotify en mi Android?

Sí lo has intentado varias veces y no te resulta, intenta ir a la tienda de Google Play Store para actualizar la aplicación. También es digno de mención que esta característica de Spotify aún no está disponible para todos los usuarios de Android. Hasta los momentos esta función aparece en distintas versiones de Android o modelos de smartphones. De ahí que sea muy probable que por los momentos no puedas utilizarla.

Sí has hacho varios intentos por aplicar esta función luego de haber actualizado la aplicación y aún no puedes utilizarla, no te preocupes. Es muy probable que el soporte técnico de Spotify esté realizando algunas mejoras a esta función para que no presente ningún tipo de problemas por lo que es probable que dentro de poco se haga disponible para los usuarios de Android en general.

Así que con un poco de paciencia podremos disfrutar de esta función para agregar canciones a nuestra lista de reproducción que sin lugar a duda aumentará nuestra satisfacción al usar la aplicación de Spotify para Android.