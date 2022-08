Seguramente posees mucho más que un simple par de zapatos. Como resultado, la mayoría de tus zapatillas favoritas pasan la mayor parte del tiempo fuera de tus pies. Por ejemplo, pueden estar secos en el balcón, parados en el pasillo o confinados en el rincón más alejado del zapatero. La pregunta “cómo” es crucial porque la mayoría de los zapatos se guardan con más frecuencia de lo que se usan. Por ello, hoy conocerás 5 ideas para ordenar tus zapatillas en tu dormitorio.

¿Por qué es tan crucial el almacenamiento?

No eres el único que no se ha planteado conservar correctamente las zapatillas y cómo hacerlo. En la vida diaria, este tema se pasa por alto con frecuencia. La longevidad o el aspecto de los zapatos pueden verse afectados significativamente por un almacenamiento incorrecto, pero muchas personas no lo saben.

La suciedad y la humedad son problemas frecuentes. Pueden dejar manchas desagradables que serían difíciles o imposibles de eliminar después. Los zapatos pueden desarrollar mal olor o, en el peor de los casos, incluso moho, lo que lleva a un viaje temprano a la basura. Por ese motivo hay que almacenarlos en un lugar fresco y, por supuesto, que no estorben.

Ideas para almacenar las zapatillas en tu dormitorio

Para hacer que el dormitorio luzca bonito, no necesitas gastar mucho dinero. Darle al lugar una apariencia fresca simplemente requiere un poco de creatividad, talento y los suministros y equipos necesarios. Sus zapatos pueden organizarse con el uso de algunos elementos comunes.

Si tienes un dormitorio estrecho y quieres ahorrar espacio, las estanterías de pared son la respuesta perfecta. Tienen una apariencia elegante y liberan espacio de almacenamiento en el pasillo al mismo tiempo. Estas son algunas de las ideas para guardar tus zapatillas:

Compartimentos o cajones distintos

Sin tener que buscar muebles, puedes colocar las zapatillas de una manera interesante y atractiva. Puedes hacer un zapatero con cajas de madera viejas si tienes algunas. Solo usa pegamento y pintura oscura. La forma del “estante” puede variar dependiendo de cuántas cajas tengas (cuadradas o triangulares).

Rejilla, ganchos y perchas

Al montar un enrejado en la pared al lado del lugar donde normalmente cuelgas los zapatos, puedes transformar rápidamente tu pasillo en un área bien organizada. Esto hace un excelente uso del espacio del pasillo y brinda almacenamiento para todos sus zapatos de uso diario.

Las perchas ya no son solo para colgar ropa. Se puede obtener un resultado similar con el uso de útiles colgadores de diseño. Aportan un toque básico y sutil a la decoración y dan al recibidor un aspecto minimalista.

Bolsas de tela

Los bolsos de tela resistente que se pegan a la pared son otra alternativa para guardar los zapatos de forma no convencional. Añaden un toque de frescura a la decoración del pasillo y son apropiados para zapatos relativamente ligeros, como pantuflas, zapatillas y zapatillas para correr.

¿Cómo se deben almacenar los zapatos?

No importa si uno pone los zapatos en un estante abierto o en un armario con puertas que se cierran, es fundamental que el espacio esté bien ventilado y libre de humedad excesiva, que podría dañar los zapatos. Por supuesto, las estanterías abiertas brindan la mejor ventilación, pero los gabinetes siguen siendo la opción preferida para la estética y la apariencia ordenada de una habitación.

Cuidado del calzado

Asegúrate de que tus zapatos estén impecables y libres de polvo antes de guardarlos. De lo contrario, si no se eliminan, estas impurezas eventualmente se deteriorarán y dañarán los materiales utilizados para fabricar zapatos.

Certifica que tus zapatos estén completamente secos antes de guardarlos después de un lavado. De lo contrario, la humedad que llevan los dañará y reducirá su longevidad. Para ayudar a que las cosas se sequen más rápido, no las coloque cerca de calentadores. Es preferible un secado más natural.