Seguramente te ha pasado que te has quedado sin batería en el coche y no sabes cómo actuar ante esta situación. Pero no te preocupes porque en este caso te vamos a enseñar cómo tiene que actuar cuando te quedas sin batería en el coche.

¿Qué hacer si se termina la batería en el auto?

Lo primero que debes saber es que la batería de un coche dura una media de cinco años, una vez que se descarga el coche te dejará tirado. Cuando esto pasa es muy probable que necesites ayuda para reemprender la marcha.

Dicho esto, en este escenario lo primero siempre va a ser llamar a tu seguro, ya que casi todas las compañías de seguro ofrecen asistencia en carretera gratuita. Por lo que si te quedas sin batería en el coche llama para que en media hora se personen dónde está tu coche.

Pasos para arrancar un carro que se queda sin batería

Para arrancar el coche se siguen los siguientes pasos:

Comienza colocando un coche con la batería cargada junto al tuyo y luego abre el capó de los dos. Es importante que te asegures de desconectar por completo el contacto . Luego tienes que localizar los bornes positivo y negativo de la batería de ambos coches y luego comprueba que puedes conectar las pinzas sin que se suelten.

. Luego tienes que localizar los bornes positivo y negativo de la batería de ambos coches y luego comprueba que puedes conectar las pinzas sin que se suelten. Ahora debes conectar una de las piezas rojas al borde positivo del vehículo que tenga la batería y luego conecta la otra pinza roja al borne positivo de la batería del coche descargada. La pinza negra por su lado debe ir en el borde negativo del vehículo con la batería cargada y la otra pinza negra en algún tornillo del bloque motor u otro elemento que actúa como masa del coche sin carga.

del vehículo que tenga la batería y luego conecta la otra pinza roja al borne positivo de la batería del coche descargada. La pinza negra por su lado debe ir en el borde negativo del vehículo con la batería cargada y la otra pinza negra en algún tornillo del bloque motor u otro elemento que actúa como masa del coche sin carga. Ahora debes poner en marcha el coche que tiene la batería cargada, y luego el otro, sin parar ninguno de los dos autos. Luego tienes que desconectar las pinzas en orden inverso a como las has conectado. Debes asegurarte que no se toquen entre ellas y no rocen ninguna parte metálica del coche.

a como las has conectado. Debes asegurarte que no se toquen entre ellas y no rocen ninguna parte metálica del coche. Por último, tiene que acelerar hasta unos 2.000 rpm el motor del coche que no tiene batería, y una vez pasado dos o tres minutos, puedes circular hasta un taller sin detener el motor. Esto último es importante, ya que de lo contrario no arrancará.