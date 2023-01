En México existe un requisito indispensable para todos los vehículos que transitan en el país. Se busca llevar a cabo una verificación vehicular con la que sea posible tener un mejor control de la contaminación que llega al medio ambiente. No podemos negar que, tener un automóvil es una necesidad en la mayoría de los casos, pero también representa un riesgo para todos los usuarios y también para quienes no los usan.

A continuación, podrás conocer en qué consiste esta verificación y cómo llevarla a cabo en Oaxaca.

Hacer la verificación vehicular es una obligación a favor de todos

Si tienes un vehículo cuyo peso es menor o igual a 400 kg, debes saber que el requisito de la verificación te aplica. Esto abarca tanto a los automóviles eléctricos como a los híbridos porque se busca tener un mejor control de las condiciones de estos y de su impacto en el medio ambiente. Por esa razón, aunque se trata de una obligación es importante que comprendas las razones de peso que hay detrás de estas instrucciones.

Beneficias a las personas

Uno de los principales efectos de las emisiones de los vehículos se percibe en la salud de las personas que nos rodean. Al contaminar la atmósfera también estás provocando un daño en el bienestar de otros, quienes se ven más expuestos a enfermedades de diferentes categorías, tales como, cardiovasculares, cardiopatías, neuropatías y otras más. De manera que, detrás de la verificación vehicular está el interés de brindar mayor bienestar a las personas.

Contribuyes con el medio ambiente

El segundo efecto importante de las emisiones de los vehículos se nota en el medio ambiente. La contaminación del entorno se está convirtiendo en un problema de gran alcance con el que se ha tratado de luchar en los últimos años. La realidad es que, mientras más daño se cause al medio ambiente, más daño se está causando a las condiciones de vida de las personas. Por lo tanto, se hace necesario tomar medidas como estas para prevenir más complicaciones.

Cómo hacer la verificación vehicular en Oaxaca

Debido a la importancia que tiene hacer la verificación vehicular, ahora es momento de validar cómo puedes hacerla en Oaxaca. Lo importante en estos casos es conseguir un lugar de confianza donde revisar tu auto de manera satisfactoria sin pasar los límites del tiempo establecido. Por eso, a continuación, te haremos un resumen de lo que debes saber para iniciar con el paso a paso en un Verificentro Oaxaca.

Un procedimiento sencillo

El primer punto que debes considerar es cómo sacar la cita para acudir al verificentro. Para ello, debes empezar por elegir uno que consideres esté más cerca de tu domicilio; eso te facilitará la llegada al lugar. En la plataforma vas a colocar tus datos personales y los del vehículo. Finalmente, solo tienes que seleccionar la cita en función de la fecha y horario que mejor te favorezcan. Como ves es un procedimiento sencillo.

Cumple los requisitos mínimos

Asegúrate de tener todos los requisitos básicos para hacer la verificación vehicular. La idea es que, no tengas que invertir tiempo de manera innecesaria porque no has llevado algún documento importante. La lista de requisitos son estos: La tarjeta de circulación, el último certificado de la verificación, el monto del trámite, la identificación oficial y la copia de la factura. Así no tendrás ningún problema.

Asume un costo económico y evita la sanción

El costo de la verificación vehicular es de 330 pesos en el caso de los vehículos que utilizan gasolina y gas; para los autos cuyo combustible es el diésel, el monto a pagar es de 450 pesos. Quizás pienses que es un monto elevado, pero si lo comparas con la multa por no hacer la verificación, 1.738 pesos, te ahorras más cumpliendo con el requisito. Por lo tanto, no esperes más y realiza la verificación vehicular a tiempo.