Un sismo de magnitud 5.5 fue registrado en Oaxaca y se percibió en la Ciudad de México, Puebla y en Veracruz, la noche de este miércoles 25 de mayo, momento en que se activó la alerta sísmica y se realizaron evacuaciones de edificios.

El servicio sismológico Nacional, SSN informó a la población que el movimiento telúrico ocurrió a 44 kilómetros al noreste de Crucecita en Oaxaca, teniendo una profundidad de 10 kilómetros.

Por esta razón, el gobernador Alejandro Murat informó la alerta de las alarmas y protocolos de seguridad a través de un mensaje en la red social Twitter, donde escribió:

“Se activó la alerta sísmica en todo el estad de Oaxaca, iniciándose los protocolos de seguridad a través de las instancias de Protección Civil y Seguridad”

En la costa la percepción fue mayor

En la costa de Oaxaca y en la capital estatal se reportó haber mayor percepción del sismo, razón por la cual la población abandonó las casas y salieron a resguardarse a zonas consideradas como seguras.

Respecto a la ciudad de México, no sonaron las alertas sísmicas, pero hay edificios que cuentan con alarmas propias que sonaron e hicieron que los residentes abandonaran los inmuebles.

En el caso de Puebla, se desalojaron los edificios y las escuelas de forma rápida, incluso en redes sociales se compartieron videos del momento del sismo, observándose como los objetos se movían a causa del movimiento telúrico.

Veracruz también llevó parte del sismo, según los informes dados por Protección civil, pero el momento no afecto ninguna zona en particular, solo sintieron un movimiento de poca intensidad, pero no fue nada alarmante.

Llamado a mantener la calma

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a mantener la cama y regresar a sus hogares, ya que no se estima pueda repetirse el temblor, por lo que deben evitar desesperarse y desesperar a otros. en este tipo de situaciones es donde hay que tener la mente muy clara y no tomar acciones a loco y contraproducentes.

También te puede interesar leer: ¿Por qué la liga MX tendrá un calendario corto? Mira las razones