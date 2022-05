Uno de los testimonios que todos esperaban en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard es el de Kate Moss, quien el miércoles a primera hora envió su testimonio. Recordemos que la modelo es ex pareja de Depp.

Una vez inicio el juicio el día miércoles, Benjamin Chew, líder del equipo de abogados de Johnny Depp llamó a declarar a Kate Moss, quien apareció de forma virtual.

La razón por la que la modelo entro a formar parte de los testigos en este polémico juicio fue por Amber Heard, ya que días atrás durante su declaración dijo que uno de los incidentes de violencia de Depp lo vivió Kate Moss cuando eran pareja, ya que supuestamente ella rodó por unas escaleras culpando a Johnny de tal accidente.

Heard expresó que pensó en Moss y en este incidente y llegó a la conclusión que esta seria la primera vez en que el actor le pego a la modelo, refiriéndose a que Johnny la empujó tal y como hacia con ella mientras estaban juntos.

Ante estas acusaciones, la reacción de los abogados de Johnny y del actor se viralizó inmediatamente, debido a que hicieron un gesto con las manos como de afirmación, dando pie a que hicieran el llamado a la modelo para que entrara a formar parte de la lista de testigos en el juicio.

Desde a ciudad de Londres, Kate Moss rindió su declaración vestida con camisa blanca, donde expresó haber tenido una relación romántica con Johnny de 1994 a 1998. Aquí el abogado le preguntó ciertas cosas para probar la veracidad de sus palabras, procedió a contar respecto al accidente, donde dijo:

“Yo dejé la habitación y Johnny también, me resbalé en las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque realmente no sabía que me había pasado y él corrió para ayudarme y me cargo de regreso a la habitación y busco ayuda médica”.