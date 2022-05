En medio del polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, y la desvinculación del actor con la franquicia, se confirmó una nueva entrega de la saga Piratas del Caribe, en la cual se contempla a la actriz Margot Robbie para que forme parte.

Esta actriz es famosa por grandes papeles en producciones importantes, como es el hecho de Escuadros Suicida, el Lobo de Wall Street y Once Upon a Time in Hollywood.

Pero, ahora se unirá a la saga y formará parte de las estrellas de esta producción, como en su momento estuvieron Orlando Bloom y Penelope Cruz.

2 guiones para Piratas del Caribe 6

El hecho de todo el asunto es que existen dos guiones en consideración para esta nueva cinta, lo cual ha sido confirmado el productor de la franquicia. Uno de ellos cuenta con la participación de Margot Robbie, noticia que revolucionó a todos los seguidores y fanáticos.

Tiempo atrás se supo que había varias opciones para continuar con la franquicia luego de que despidieran al actor principal Johnny Depp por sus problemas legales con su actualmente ex esposa. La primera opción abarcaba un reboot de Craig Mazin, la segunda una cinta con Margot Robbie como la cabeza.

Ante todas las especulaciones el productor no reveló que papel interpretará la actriz, por lo que hay que esperar primero que se confirme su participación.

Momentáneamente Margot se prepara para el estreno de Barbie en live – action en el 2023.

En otras noticias, durante la batalla legal de Johnny Depp contra Amber expresó que no participará nuevamente en esta franquicia, así que su regreso debe de descartarse. Disney le dio la espalda cuando más los necesitaba, así que ahora Johnny no quiere saber nada de ellos.

También te puede interesar leer: Britney Spears anunció que perdió a su bebé