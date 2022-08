El WhatsApp plus, también conocido como WhatsApp azul ha logrado hacer competencia con la aplicación original de Facebook. Esto se debe a las características que ha creado quepermiten una mayor personalización de ella. Y cada vez son más los usuarios que se interesan en conocer y descargar WhatsApp plus. Pero, ¿qué es en sí esta aplicación y cómo puedes acceder a ella sin complicarte? Aquí te explicamos.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Debemos decir que al descargar WhatsApp plus está accediendo a una app que no es la original creada por los fundadores de Facebook. No obstante, las características son bastante similares a las que ofrece la app original. Y debido a esto, son muchos los que han decidido utilizarla como si fuera la mensajería principal. Por eso, para definirla de una manera más completa, te mencionamos dos de sus aspectos clave.

En primer lugar, al descargar WhatsApp plus estás obteniendo una app que no es oficial. Siendo así, también estás asumiendo un riesgo que puede influir en la seguridad de tus datos y en otros aspectos. Aun así, cuando observas la app más de cerca puedes notar que todas sus funciones son una clara imitación del original. En otras palabras, te sentirás como pez bajo el agua si comienzas a utilizarla.

Una aplicación con distintas opciones para personalizar la interfaz

La segunda manera de definir al WhatsApp azul es señalando una de sus principales características, la personalización. Gracias a la manera como está construida es posible que los usuarios personalicen la interfaz casi al gusto de cada uno. Desde los colores y el tamaño de la letra hasta la variedad de temas que incluye están todos a disposición. Y esta condición ha resultado ser una de las más atractivas para quienes la usan.

Cómo se descarga WhatsApp plus

¿Quieres saber cómo descargar esta aplicación? Queremos decirte que el método no es cómo lo harías con cualquier otra aplicación de Google Play Store, puesto que no es una app oficial. Por eso, necesitas saber dónde conseguirla y cómo instalarla a fin de que el dispositivo no rechace la opción que estás intentado instalar. A continuación, puedes ver lo que debes tener en cuenta al hacerlo.

Lo primero que debes considerar es que se trata de una app que está disponible de manera exclusiva para dispositivos Android. Por lo tanto, si tienes otro sistema operativo, no podrás hacerlo. Y en el caso de Android solo aplica desde la versión 4.4 en adelante.

A continuación, debes buscar la APK. Puesto que no se trata de una app oficial necesitas el acceso externo a esta descarga. ¿Dónde lo encuentras? Debes ser cuidadoso al elegir dónde hacerlo para evitar la presencia de virus. Puedes descargar wasapplus aquí .

El siguiente paso es indicarle al dispositivo móvil que debe reconocer la app, de lo contrario, la tomará como una aplicación no oficial y, por tanto, no segura. Para ello, te diriges a la sección de seguridad del móvil y seleccionas permitir fuentes de orígenes desconocidos .

Cuando hayas dado estos pasos, será momento de buscar la APK en la zona de descarga del teléfono. Entonces puedes hacer la instalación de manera inmediata y más segura.

Puntos a tener en cuenta cuando quieres descargar la versión azul

Hemos visto que no es complicado descargar WhatsApp plus, pero sí debes recordar que no es una aplicación oficial. Al no ser original, existen riesgos que estarán presentes en cualquier momento. Por lo tanto, confirma que estás convencido de que deseas obtenerla y asumir los riesgos. Si es así, estás en la libertad de iniciar con una app que a muchos les ha encantado.