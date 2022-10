El modo incógnito del Google Chrome tiene muy poco de privado a pesar de que su nombre y apariencia sugieran lo contrario. Para nadie es un secreto que los de Mountain View se ganan la vida recopilando los datos de los usuarios para luego ofrecerle anuncios contextuales. A pesar de que la que la mayoría lo sabe y acepta, en ocasiones esta dinámica podría resultar un tanto confusa e inducir a errores.

El modo incógnito tiene poca privacidad

Según Google el objetivo del modo incognito es evitar que aparezcan anuncios en las páginas visitadas en función a la actividad durante una sesión en este modo. Una vez que han sido cerradas todas las ventajas de incógnito las páginas web ya no pueden publicar anuncios basado en nuestro historial de actividad durante una sesión cerrada.

El objetivo del modo incógnito es evitar que los datos de la actividad de los usuarios se almacenen en nuestros dispositivos o en una cuenta de terceros en la que no hayamos iniciado sesión. A esta dinámica también se le conoce como el modo para adultos por razones más que evidentes. Algunos analistas han demostrado que el modo incógnito se utiliza para la búsqueda aburrida.

Más empleados de Google advierten sobre el modo incógnito

Ya son varios los empleados de Google que llevan tiempo quejándose del confuso lenguaje del modo incógnito que según ellos no les explican claramente a los usuarios lo que hace y deja de hacer esa tecnología.

Algunos han solicitado que el modo incógnito sea realmente privado y ofrezcan respuestas tangibles a los usuarios. Lo cierto es que esta función tanto en el Google Chrome como en cualquier otro explorador no protege de nada según los especialistas.

Algunos empleados han sugerido que los usuarios del Google Chrome no entienden del todo cómo funciona el modo incógnito por lo que desconocen que su privacidad no está tan protegida como creen. Incluso afirman la necesidad de cambiar de nombre a esta función y dejar de usar el icono de un espía en la parte superior puesto que sugieren algo que en realidad el modelo incógnito no hace por lo que resulta confuso y engañoso.

Cuando se abre esta función en el Google Chrome los colores del navegador se vuelven grises y más oscuros transmitiendo la idea a los usuarios de que están totalmente privados. Por su parte Google defiende sus controles de privacidad como parte eminente de sus servicios al tiempo que anima a sus equipos a debatir y considerar continuas mejoras.