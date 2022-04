El intercambio de divisas ha existido durante muchos años, puesto que cada país posee una moneda distinta. Es por este motivo, que viajar a Estados Unidos o Europa nos parece más costoso, pues tenemos que hacer la conversión desde nuestra moneda local.

Los pesos mexicanos son mucho más económicos que el dólar o el euro, pero ¿qué te parecería ganar dinero en estas monedas más fuertes? Con forex es posible generar rentabilidades aprendiendo a operar en el mercado de divisas. Esta es una habilidad que se puede aprender con el fin de construir una cartera de inversiones y respaldar nuestra economía.

Forex es una oportunidad de ingresos, pero requiere de una herramienta para poder operar en el mercado: los brókers forex. A continuación descubrirás por qué un buen bróker va a ser tu mejor aliado y las características que este debe tener para ser seguro. Si te interesa saber cuáles son las plataformas más utilizadas por mexicanos, te invitamos a darle un vistazo a la lista de los mejores brókers de forex.

¿Cómo hacer trading en forex?

Es común escuchar la palabra Forex en conversaciones con amigos o en anuncios de publicidad online. Esto ha ocasionado que las personas crean que es una clase de apuesta o incluso una estafa. Sin embargo, forex es una práctica completamente legal que se realiza desde el siglo pasado.

Lo que sí puede variar, es la forma en cómo ingresamos al mercado de forex. Si lo hacemos a través de la recomendación de un amigo o una persona que se ofrece a manejar nuestra inversión, seguramente sea una trampa.

La realidad es que cualquier persona es capaz de ejecutar sus propias inversiones en forex y genera rentabilidades propias. Eso sí, desde que esté dispuesta a dedicarle tiempo a este nuevo conocimiento y practicar su estrategia hasta conseguir la habilidad.

El éxito de los inversionistas de forex se basa en dos pilares: elegir brókers forex regulados y educarse por medio de páginas de inversión o las academias de los brókers.

Brókers online, ¿por qué son importantes?

Las personas piensan que lo fundamental a la hora de invertir, es el instrumento o sus posibles ganancias, pero de nada sirve eso si no las podemos retirar. No importa si ganamos 1000 USD, si al final del día hemos elegido un bróker que no es fiable y no nos va a permitir cobrar.

Para evitar caer en estafas de brókers de forex, debemos hacer una elección consciente de la plataforma que va a ser nuestra aliada. Imaginemos en un bróker online como una institución bancaria, seguramente no guardaremos nuestro dinero en un banco que se ve poco confiable o tiene malas reseñas.

Bueno, pues un bróker online funciona como una entidad financiera, pero de forma 100% digital. Es en esta plataforma donde vamos a depositar el dinero de nuestra inversión y desde donde lo vamos a gestionar. En otras palabras, es el lugar virtual donde hacemos trading en el mercado de divisas.

De acuerdo a lo anterior, los brókers son importantes porque son nuestra herramienta de trabajo. Los que nos brindan la facilidad de hacer un sin fin de inversiones y nos permiten retirar el dinero de nuestras ganancias.

¿Cómo saber si un bróker forex es seguro?

Identificar los mejores brókers de forex es posible con un poco de investigación. A simple vista, se puede determinar la seguridad de un bróker con conocer algunos de sus datos más relevantes. Estos puntos son determinantes para concluir si el bróker que ha llamado nuestra atención es de fiar.

Si somos nuevos en el mundo de la inversión online, es recomendable leer reseñas de plataformas especializadas en brókers online. Allí describen cada aspecto del bróker y muchas veces le otorgan una calificación basada en los criterios más relevantes.

Estos son los aspectos que debemos verificar de los brókers de forex:

Regulaciones internacionales

El filtro más importante para descartar un bróker, es ver las regulaciones internacionales con las que cuenta. Un bróker forex regulado significa que hay una entidad que vigila sus operaciones y protege al usuario económicamente ante una irregularidad.

Cada país o región cuenta con una entidad pública que vigila los brókers que operan en su territorio. Es por esto, que algunas regulaciones son más estrictas que otras. Algunas de las mejores regulaciones que existen a nivel internacional son:

CySEC de Chipre

NFA de Estados Unidos

FCA del Reino Unido

CNMV de España

Banfin de Alemania

Asic de Australia

Educación en mercados financieros

La calidad de la educación de un bróker online, es equivalente a la calidad de sus productos. Los mejores brókers forex regulados ofrecen distintos medios de formación en los mercados financieros.

Este servicio incluye recursos que todas las personas podemos consultar, como artículos, cursos, webinarios o guías. Adicionalmente, varios brókers ofrecen el calendario económico y clases diarias sobre análisis del mercado para sus clientes.

Herramientas digitales

Las cuentas demo son uno de los recursos más importantes para probar el funcionamiento de la plataforma. Su creación es completamente gratuita, toma pocos minutos y es de fácil acceso. Esta cuenta viene cargada con cierto monto de dinero. Los resultados de la cuenta demo son puramente simbólicos, pues no hay ganancias físicas. Esta cuenta opera en el mercado real con dinero ficticio.

Otro tipo de herramientas muy útiles que ofrecen los brókers de forex confiables son el social y el copy trading. Redes sociales de inversionistas en donde comparten sus análisis y conocimientos con los traders más jóvenes.

Número de usuarios activos

Los usuarios que participan activamente en un bróker indican que este es óptimo para usar. No es lo mismo tener 100 a 20 millones de usuarios ¿verdad? entre mayor sea el número de clientes, nos quiere decir que las personas efectivamente utilizan la plataforma para invertir.

Una buena idea es verificar si el bróker es patrocinador de equipos deportivos e investigar si ha obtenido reconocimientos o premios en la industria por sus productos o servicios.

Comisiones

Las bajas comisiones de las transacciones es lo que hace que las personas elijan los brókers forex por encima de las entidades financieras. Aun así, todos los brókers son libres de establecer sus márgenes que oscilan dentro de un rango. Es por ello, que determinados brókers ofrecen 0 comisiones, mientras otros no.

Las comisiones más comunes son los spreads o costos por operación. Es posible que otros brókers forex tengan comisiones por depósito o retiro, comisiones de inactividad, entre otras. Entre menos comisiones, mejor para los usuarios.

Conclusiones de invertir en forex

Los brókers online son la manera más sencilla de ingresar al mercado de valores a un costo bajo, sin papeleo y tiempos de espera. Estas plataformas representan una oportunidad de utilizar nuestros ahorros para obtener una ganancia potencial en una moneda más fuerte que el peso mexicano.

Con un bróker podemos ingresar al mercado a un bajo costo desde 5, 10 o 100 USD, en comparación con otros métodos de inversión. Esto quiere decir que, la posibilidad de obtener ingresos extra está abierta para todos los mexicanos y latinoamericanos.

Es por ello, que es tan importante elegir los mejores brókers forex teniendo en cuenta las características listadas anteriormente. Desde las regulaciones internacionales, hasta las comisiones por operación, es necesario hacer el ejercicio de investigación antes de elegir la plataforma con la que vamos a hacer trading.