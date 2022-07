Ya todos sabemos que Marvel y Star Wars pertenecen a Disney, pero entre ambos existe cierta rivalidad en las franquicias. Pues la historia parece continuar con la novedad de que un actor pudo haber saltado de una franquicia a la otra.

Se trata nada más y nada menos que de Alden Enhrenreich, quien es reconocido por protagonizar “Han Solo: Una historia de Star Wars”. Este spin-off fue el que hizo ver al actor tomando el rol del personaje que en sus orígenes era interpretado por Harrison Ford, aunque no sin sus polémicas.

Resulta, que ahora las fuentes indican que Ehrenreich formará parte de Ironheart, que es una próxima serie de Marvel para Disney+.

Esta nueva producción seguirá a Riri Williams, quien es una genia inventora que va a crear el traje más avanzado después de Iron Man, y cuyo legado debe de proteger.

La cinta de Han Solo que se estrenó en el año 2018 fue el mayor fracaso de la taquilla de Star Wars en la historia de la franquicia. Pues además tuvo muchas complicaciones, incluyendo en el despido de sus directores, y el mayor peso de todo cayó sobre el actor y su actuación, que para muchos critico fue insuficiente.

En Marvel denuncian malas condiciones laborales

Dhruv Govil, ex artista de efectos visuales expresó en redes sociales su experiencia de trabajo en Marvel Studios, y afirmó que era verdaderamente horrible trabajar con ellos y para ellos.

Él reveló que trabajar con estos fue el motivo que lo llevó a abandonar la industria de efectos digitales, pues frecuentemente vio a sus colegas tener que lidiar con excesos de trabajo, mientras que el estudio y la compañía apretaban económicamente a la empresa de efectos digitales.

Estas criticas claramente no dejan bien parada a Marvel Studios, pues las personas se empiezan a preguntar si todo esto es cierto y existe explotación laboral con los empleados, pues lo que parece ser la industria perfecta puede esconder muchos problemas.

Posición de Marvel

Por el momento Marvel no ha dicho nada al respecto, ni sobre el actor ni mucho menos sobre el cometario de las malas condiciones laborales. Pero esto no es de extrañar, ya que Marvel se caracteriza por guardar muchos secretos y en que no se filtren noticias de sus películas. Así que, ocultar cualquier otra información no se les hace muy difícil.

