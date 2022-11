Ryan Reynolds ha estado hablando abiertamente sobre el proceso creativo de Deadpool 3 que, entre otras cosas, marcará el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. Todo esto ha significado una forma muy extraña de promocionar una película de Marvel Studios, que por lo general mantienen el hermetismo en todo lo relacionado a sus nuevas producciones.

Sin embargo, en una reciente entrevista Ryan Reynolds dejó ver la posibilidad sobre un cameo de Taylor Swift en la nueva historia del anti villano de Marvel. Así que las expectativas sobre la próxima producción de UCM están por los cielos.

Un posible cameo de Taylor Swift en Deadpool 3

“Lamentamos muchísimo haber perdido el D23, pero queremos confirmarle a todos que estamos trabajando muy duro en la próxima entrega de Deadpool 3”. Por supuesto que la próxima aparición del antihéroe de Marvel en el UCM debe ser muy especial”, comentó Reynolds en una reciente entrevista.

Ryan Reynolds sorprendió a todos los fanáticos de Deadpool 3 al explicar que la película se haría desde la misma casa en la que se filmó el cortometraje de All Too Well de Taylor Swift. Esto ha desatado muchas especulaciones que se han vuelto virales en torno a un posible cameo de la cantante en la tan esperada película de Marvel.

La cantante norteamericana es íntima amiga de Ryan Reynolds y de su esposa Blake Lively. Taylor Swift que ha hecho historia con su último disco ha aparecido en numerosas ocasiones disfrazada como el mercenario anti villano de Marvel y sus mascotas tuvieron un guiño en forma de camiseta en una de las entregas cinematográficas.

Cuando Reynolds fue cuestionado sobre si estaba bromeando sobre un posible cameo de Taylor Swift en la película, el actor respondió: ¿estás bromeando? yo haría lo que fuese necesario por esa mujer, es un genio, sentenció el protagonista.

Muchas expectativas en torno a Deadpool 3

Deadpool 3 estará dirigida por Shawn Levy, con un guion escrito por Wendy Molyneaux y Lizzie Molyneaux-Loeglin de Bob’s Burgers. Contribuyendo en el libreto final los escritores de Deadpool y Deadpool 2, Rhett Reese y Paul Wernick. La película se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2024.

Esta nueva entrega marcará el debut oficial de Lobezno en el universo cinematográfico de Marvel. La última aparición de wolverine en pantalla fue en 2017 con un Logan viejo y enfermo y que finalmente murió. Ahora tendrá una nueva aparición a través de Marvel Studios.