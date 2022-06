A causa de la pandemia del Covid-19 se formularon varias restricciones en las producciones cinematográficas, por lo que ahora tenemos infinidades de películas y producciones estéticamente planas y de narrativas asfixiantes, y esto no lo decimos en el buen sentido.

Ahora, llegó al catalogo de Netflix una producción llamada La cabeza de la araña, el cual funciona como un nuevo ejemplo de lo que es una película claustrofóbica y sin ninguna sustancia, que fue realizada y firmada durante la emergencia sanitaria vivida en todo el mundo.

Por motivos del encierro el film inspirado en un cuento corto publicado en la revista The New York cuenta con diversos elementos que pudieron hacer de la cinta algo entretenido y significativo, pero a final de cuentas no lograron ni una cosa, ni la otra.

¿De qué trata la cabeza de la araña?

La historia sucede en una cárcel que se ubica en una isla remota, en donde un grupo de presos participa en diferentes experimentos con drogas que realiza un científico y carcelero que sugiere mantener la política de puertas abiertas hasta un límite, donde le sugiere a los presos que lo traten por su nombre y no utilicen el “señor”.

Se muestra siempre sonriente y amigable, por lo que constantemente presume de su gran trabajo por la humanidad que beneficiará en los resultados de las pruebas que muchas veces son dolorosas, humillantes y excesivas para sus humanos como conejillos de indias.

Dicho personaje se encuentra interpretado por Chris Hemsworth, quien ha demostrado que puede interpretar diversos tipos de personajes y busca darle variedad a su carrera actoral. Compensando todo lo que es la trama de la película.

La dirección esta a cargo de Joseph Kosinski quien es el realizador de la exitosa Top Gun: Maverick, pero en esta película existe un problema de tono, una disonancia que es evidente entre el guion y la dirección, con herramientas de ciencia ficción ya exploradas. Tópicos dramáticos que se cruzan con toques de comedia que en vez de aliviar la tensión crean y hacen ver una falta de nervio en el relato.

Definitivamente no es la mejor opción para ver

La película va avanzando a un ritmo sostenido que llega a volverse frenético en sus momentos finales. Una aceleración que demuestra la necesidad de ponerle fin a una historia cuya conclusión es completamente predecible desde el comienzo.

No es una cinta muy original, pero tiene potencial para haber sido algo más de lo que realmente termina siendo, llegando a decepcionar a las personas después de que pierden su tiempo viéndola.

Para los amantes de la ciencia ficción es un cuento repetido que ya han visto en otras cintas de manera mucho más interesante, por lo que no hay novedad ni nada interesante en toda la trama.

Lo único a sobresalir es el actor principal, ya que se nota que tiene la capacidad para interpretar otros personajes fuera del universo de Marvel, solo necesita de un proyecto realmente bueno que le permita demostrar su profesionalismo.

