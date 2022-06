La vasectomía es un método eficaz de planificación familiar sencilla, segura y efectiva, ayudando a los hombres a tener un control sobre el número de hijos que quiere tener.

Pero surge una nueva técnica, que es la vasectomía sin bisturí, y por ello es necesario que conozcas todo al respecto y así decidas si serias capaz de hacértela o no.

¿Qué es la vasectomía sin bisturí?

Es un método ideal para todos aquellos hombres que planean no tener más familia. El procedimiento es sencillo y consiste en una pequeña operación que se hace sin bisturí, con anestesia local. Para lo cual se hace una punción en la piel de la bolsa escrotal por encima de donde se encuentran alojados los testículos.

Aquí, localizan, ligan y cortan los conductores deferentes, que es el lugar por donde pasan los espermatozoides.

¿Cuándo se puede realizar este procedimiento?

Se realiza en hombres que deciden no quieren tener más hijos, y que a su vez han recibido toda la información necesaria y un proceso de orientación sobre el tratamiento, cuidado y beneficios de la operación.

Además, cuando un hombre ya tiene hijos y no quiere tener más o que se den embarazos no deseados ejercen una paternidad responsable y comparten la decisión con su pareja para no seguir aumentando la carga familiar.

Ventajas

De acuerdo con los médicos especialistas, las principales ventajas de hacer esta intervención de la vasectomía sin bisturí son las siguientes:

No afecta de ninguna manera el comportamiento sexual.

Es un procedimiento de tipo ambulatorio, por lo que no se requiere de hospitalización.

No se necesitan estudios pre operatorios, ya que no supone ningún riesgo a la salud.

Tiene efectividad del 99% de anticoncepción.

Después de 48 horas se pueden reanudar las actividades físicas.

Los servicios de vasectomía sin bisturí son completamente gratis.

Intensas jornadas en Hidalgo

La secretaria de Salud de Hidalgo mediante sus jurisdicciones sanitarias está ofreciendo y fortaleciendo las jornadas de vasectomía sin bisturí en los municipios de Actopan, Mineral de la Reforma, Santiago de Anaya, Molango, Antotonilco de Tula, Tula, Zimapán, Villa de Tezontepec, Tizayuca y en Ixmiquilpan.

Por lo que si deseas hacerte una vasectomía sin bisturí puedes acercarte a cualquiera de estos lugares y realizarte el proceso.

