Los culturistas no solo quieren aumentar la masa muscular, sino también que su cuerpo sea lo más atractivo posible. Pero no es fácil lograr la definición deseada incluso con poca grasa corporal. Para acelerar el proceso de pérdida de peso y adelgazamiento muscular, los deportistas no solo se esfuerzan en su dieta, sino que también hacen preparativos especiales. Uno de los quemadores de grasa más conocidos es el Clenbuterol.

El Clenbuterol es un medicamento utilizado anteriormente solo para el tratamiento del asma. Era bastante eficaz para combatir la enfermedad. Con el tiempo, los deportistas se dieron cuenta de sus propiedades y empezó a utilizarse activamente para quemar grasa. Hoy en día el Clenbuterol se utiliza ampliamente en el culturismo y como producto para perder peso.

¿Cuál es el efecto del producto y qué efectos tiene?

El Clenbuterol es un estimulador selectivo de los β2-adrenoceptores, que activa los beta-adrenoceptores. La acción del producto activa diversos procesos bioquímicos en el organismo, acelerando así la lipólisis. Bajo la influencia del producto, el organismo empieza a utilizar la grasa como principal fuente de energía y evita su acumulación. El Clenbuterol puede ayudar a conseguir los siguientes efectos

quemar los depósitos de grasa y resecar los músculos;

aumentar la fuerza;

acelerar el metabolismo;

inhiben la síntesis de cortisol, una hormona catabólica.

El Clenbuterol también tiene un efecto positivo en la producción de hormonas tiroideas. Todos sus efectos están dirigidos a acelerar la lipólisis. Estas propiedades hacen que el producto sea muy demandado durante la preparación de los atletas para las competiciones. Un tratamiento con Clenbuterol permite conservar la masa muscular y no perder las altas capacidades físicas obtenidas con la toma de esteroides anabolizantes. Comprar Clenbuterol España está disponible al mejor precio en Internet.

Cómo utilizar el Clenbuterol en el culturismo

De todas las formas de Clenbuterol, los atletas prefieren más a menudo las tabletas porque son muy cómodas de usar. Los atletas siempre deben saber cómo tomar Clenbuterol. Debe prestarse especial atención a las dosis y normas de combinación con otros medicamentos, y seguir estrictamente las instrucciones.

Un tratamiento con Clenbuterol para perder peso duro un máximo de dos semanas. Después, el cuerpo se acostumbra a los efectos del fármaco, por lo que es necesario tomarse un descanso de al menos 14 días. Para dejar de tomar el principio activo más rápidamente, es aconsejable tomar Ketotifeno. Sin ella, el periodo de desistimiento puede ser de hasta dos meses o más.

En los hombres, se recomienda aumentar la dosis en pasos de 20 mcg al día, hasta llegar gradualmente a 100-120 mcg. Los dos últimos días, la dosis se reduce del mismo modo.

Las mujeres tienen un régimen similar, pero su dosis media es inferior, de 80-100 microgramos.

Muchos atletas no toman Clenbuterol en solitario, sino que lo combinan con otras drogas. Tomar Clenbuterol y Ketotifeno juntos permite que los receptores encargados de quemar las grasas no pierdan sensibilidad. El Clenbuterol debe tomarse por la noche y el Ketotifeno por la tarde.

La yohimbina es capaz de aumentar el efecto del curso mediante el bloqueo de los receptores que hacen que el cuerpo almacene grasa. Al tomar Arce con Winstrol, no solo se pierde peso, sino que también se gana masa muscular. La oxandrolona es un esteroide suave que puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres. La combinación con Clenbuterol evitará que ganes kilos de más y aumentará la eficacia del tratamiento.

L-carnitina aumenta el metabolismo, que en combinación con Clenbuterol aumenta el efecto de Clenbuterol. El clenbuterol y la L-carnitina te ayudan a entrenar de forma más eficiente al aumentar tu consumo de energía. Si puedes perder entre 4 y 8 kg en quince días, se considera un buen resultado. La eficacia de la toma de Clenbuterol dependerá de las características individuales del organismo. Puedes comprar Clenbuterol y otros productos del curso en espana-esteroides.com.

Opiniones de atletas sobre Clenbuterol

Los culturistas suelen utilizar este fármaco porque favorece la quema eficaz de grasas. Clenbuterol se utiliza en un curso de secado, y los atletas dan retroalimentación positiva, señalando su alta eficiencia y baja incidencia de efectos indeseables. El producto ofrece grandes perspectivas para los representantes de los deportes de potencia, por lo que justifica su uso.