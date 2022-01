Son suficientes 30 minutos de ejercicios diarios para evitar enfermedades mentales, en especial aquellas relacionadas con la capacidad cognitiva y la memoria.

Los científicos recomiendan actividad física por al menos 30 minutos diarios, tengas la edad que tengas, para evitar enfermedades degenerativas del sistema nervioso.

Los estudios han dado esperanzas a aquellos pacientes que las padecen.

¿Qué estudios han hecho estos descubrimientos?

Los estudios se han publicado por la Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, en días pasados, despertando el interés en las redes.

Según estos estudios, mientras mayor sea la actividad física que se haga van a ser mejores los resultados obtenidos.

Cuándo se realizan actividades físicas suben considerablemente los niveles de proteínas sinápticas en el sistema nervioso.

Esto puede garantizar una mejor conexión neuronal evitando enfermedades crónicas degenerativas del sistema nervioso.

Gracias a estos estudios se han encontrado pruebas, de qué los niveles de proteínas sinápticas, son mayores en personas que hacen ejercicio físico constantemente, que en aquellas que no hacen actividad física.

Se ha comprobado la relación que existe entre los niveles de estas proteínas sinápticas y las hormonas relacionadas con el funcionamiento del sistema nervioso, y la cantidad de actividad física que se realiza.

¿Quiénes efectuaron este estudio sobre los beneficios del ejercicio para la salud mental?

Se ha declarado recientemente en CNN, por la profesora Kaitlin Casaletto, quien trabaja para el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco, Casaletto fue la autora de este estudio.

El estudio se ha llevado a cabo paralelamente por científicos canadienses, estadounidenses y españoles.

¿Cómo se realizó el estudio?

El estudio se realizó en 400 adultos mayores, con edades comprendidas entre 70 y 80 años.

A estas personas se les realizaron exámenes físicos y de habilidades cognitivas anualmente durante muchos años. Estas personas también donaron su cuerpo a la ciencia, para que se le realizarán exámenes después de su muerte.

Dentro del estudio participaron personas que hacían ejercicio físico constantemente y también aquellas que no lo efectuaban.

También te puede interesar leer el siguiente artículo: Fósiles de 15 millones de años en Australia confirman que allí hubo una selva tropical

Son suficientes 30 minutos de ejercicios diarios para evitar enfermedades mentales

Gracias a este estudio se logró estudiar la cantidad de enzima sináptica en el sistema nervioso de todos los pacientes.

Se ha comprobador que aquellos pacientes que realizaban actividad física, tenían niveles mayores de estas enzimas en su organismo, que aquellas personas que no lo hacían.

Otro de los descubrimientos importantes está en el hecho de que aquellas personas que efectuaban actividad física, no llegaron a desarrollar enfermedades crónicas degenerativas.

Estas enfermedades como por ejemplo, el Alzheimer y la demencia senil a pesar de que eran propensas o que tenían signos de las mismas como placas y nudos en el cerebro.

Conclusiones de la investigación realizada

Una de las conclusiones más relevantes, está en el hecho de que son suficientes 30 minutos diarios de ejercicio, para evitar el desarrollo de enfermedades del sistema nervioso y mejorar la capacidad cognitiva.

Además, se pudo comprobar que aquellas personas que tenían estas enfermedades, una vez que comenzaron a realizar actividad física, vieron sorprendentes resultados en su mejoría, incluso llegaron a paralizar el desarrollo de estas enfermedades.