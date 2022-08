AMLO respondió a las críticas de la oposición por los recientes actos de violencia en Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco aludiendo a los índices de homicidios dolosos en los sexenios anteriores. El mandatario federal expuso una gráfica donde se distingue la cantidad de muertes por homicidio doloso en los mandatos anteriores, al tiempo que ironizó que Felipe Calderón “el paladín de la seguridad” durante su mandato registró una subida de un 200%.

Me han dejado muy alto el número

El mandatario federal ha reconocido que uno de los principales problemas en materia de seguridad en México son los homicidios dolosos. AMLO aduce que le han dejado muy alto el número las gestiones anteriores pero que ya lo están bajando. “La mayoría del pueblo no lo sabe y no porque no quieran saberlo, sino porque se le ha ocultado, porque no les conviene a los adversarios conservadores corruptos e hipócritas”, señaló en su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Al exponer la nueva gráfica donde se ve la cantidad de homicidios en los sexenios anteriores, AMLO ironizó sobre la gestión de Felipe Calderón en cuyo mandato subió el registro un 200%. Según las gráficas durante el mandato de Carlos Salinas los números se incrementaron en 9.2, con Ernesto Zedillo bajo 31.2, durante la gestión de Vicente Fox subió en 1.6, y al llegar a la gestión de Calderón subió casi 200% porque fue allí donde “se declaró la guerra”. Con Enrique Peña Nieto aumentó 59%.

AMLO asegura que según los datos del Inegi durante su gestión lleva un 9% menos de cuando llegó. De esta forma el mandatario federal responde a las críticas de la oposición por los recientes actos de violencia en distintas zonas del país al tiempo que los acusó de orquestar una campaña y propaganda negra.

El mandatario agradece las “benditas redes sociales”

Se confesó profundamente satisfecho por las redes sociales porque solo así ha podido contrarrestar lo que él calificó como manipulaciones y calumnias de sus opositores. “Así lo hicieron con Madero, una prensa de lo más asquerosa, cuando intelectuales y periodistas rastreros fueron creando un ambiente asqueroso para que se diera el cuartelazo, un infame crimen al apóstol de la democracia”.

AMLO asegura que para llevar a cabo la transformación se necesita el apoyo de todo el pueblo mexicano, al tiempo que se requieren medidas atrevidas en favor de la nación. “Nada de titubeos y medias tintas”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.