Google Chrome es sin lugar a duda el navegador número uno a nivel mundial. Con más de 3000 millones de personas en todo el mundo, tiene el 65% de la cuota de mercado de navegadores. De allí que sus cambios e innovaciones afecten a tantas personas. En esta ocasión su nueva función va destinada a sus usuarios de dispositivos Android, que desde hace tiempo pedían una opción con esas características.

Google Chrome de Android ya no perderá la información

La nueva función está destinada para los usuarios de dispositivos Android. Y es que hay un problema recurrente reportado por muchos usuarios, a saber, cuando por error o accidente cierran el navegador. Cuando esto sucede por lo general se pierde información relevante, datos y descargas que estuvieran en curso. Esto es una desventaja sensible de Chrome frente a otros navegadores.

No obstante, la nueva función de Chrome para Android ayudará a los usuarios a no perder información y descargas importantes. Los usuarios ya no tendrán que preocuparse de presionar la cruz por accidente y así perder todo el trabajo que estaba en curso. Esta nueva función de Google Chrome estará disponible para el sistema operativo Android.

¿En qué consiste la nueva función?

Hasta los momentos al presionar por accidente en la cruz se cerraban todas las pestañas. Ahora bien, con la nueva función aparecerá una ventana emergente que pedirá a los internautas confirmar antes de cerrar todas las pestañas de una sola vez.

Es cierto que actualmente hay una función similar que logra este mismo objetivo, sin embargo, solo está disponible para la versión de escritorio de Google Chrome y es una extensión desarrollada por terceros. Por lo que los usurarios debían acceder al menú de extensiones para poder acceder a ella.

Google ya ha empezado a probar la nueva función en los dispositivos Android. La empresa de Mountain View desea aportar una experiencia de navegación más amigable y óptima a los millones de usuarios que tienen dispositivos móviles, al evitar que por accidente cierren las pestañas y así pierdan tiempo y esfuerzo.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, es probable que la nueva función de Chrome no necesite ningún control de administrador o configuración de usuario. Se estima que esta interesante función aparezca de forma espontánea con las nuevas versiones del navegador para Android.